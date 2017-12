Fundația de binefacere Caritas Moldova a lansat campania „Surpriza din Cutie – Moș Crăciun poți fi chiar tu!” care se va desfășura în perioada 1 – 20 decembrie 2017.

„De Sărbători, poți face fapte bune pentru un copil nevoiaș! Dragi părinți, Vă invităm să vă alăturați în Campania „Surpriza din cutie”, implicând copilul dumneavoastră în crearea unui cadou de Crăciun pentru un copil nevoiaș. Aveți nevoie de o cutie goală, pe care o puteți decora frumos, în care să aranjați cu grijă cadourile oferite unui copil (la alegere, fata sau băiat de vârsta cuprinsă între 2 – 13 ani). Puteți dărui jucării, hăinuțe, rechizite școlare, dulciuri neperisabile – potrivite vârstei și sexului copilului ales. Aduceți „Surpriza din Cutie” la unul din punctele de colectare, la Centrul Social Caritas Moldova – str. Gh. Asachi 30/1, or. Chișinău sau oricare filială „Sebo.md” din mun. Chișinău, Bălți, or. Ceadîr Lunga sau or. Edineț”, susțin autorii acestei campanii sociale.

Scopul Campaniei este colectarea cadourilor și distribuirea lor către 100 de copii social vulnerabili din mun. Chișinău.

Un poți aduce cadourile?

· CENTRUL SOCIAL CARITAS MOLDOVA:

Chișinău, str. Gh. Asachi 30/1, MD – 2028.

· FILIALELE SEBO.MD:

Chișinău – str. Alba Iulia 184/2, MD-2071

Chișinău – str. Ceucari Nr. 2, MD-2004

Chișinău – bd. Dacia 21/6, MD-2043

Chișinău – str. Hâncești 53, MD-2028

Chișinău – str. Ion Creangă 78, MD-2051

Chișinău – str. Ion Dumeniuc 12, MD-2075

Chișinău – str. Kiev 11, MD-2068

Chișinău – str. Mitropolit Varlaam 63/23, MD-2001

Chișinău – str. Tighina 55, MD-2001

Chișinău – str. Calea Ieșilor 3/2, MD-2004

Edineț – str. Independenţei 67/2, MD-4601

Bălți – str. Feroviarelor 18, MD-3128,

Ceadîr Lunga – str. Lenin, 79, MD-6101

Ai nevoie de:

· cutie

· hârtie de împachetat cadouri. Găsești o mulțime de modele de Crăciun/Sărbători de Iarnă.

· foarfecă/cutter

· timp și/sau bani pentru a cumpăra lucrurile pe care vrei să le dăruiești unui copil de vârsta și genul ales de tine

Ce se pune în cutie?

Se învelește frumos în hârtie cutia și capacul ei, fiecare separat, apoi pui în cutie tot ce dorești să cumperi. Ai mai jos câteva sugestii:

· dulciuri (ex. ciocolată, biscuiți, napolitane), dar NU ceva perisabil (ex. banane, portocale, iaurt)

· articole școlare: caiete de scris, creioane colorate, un ghiozdan, un penar sau orice altceva

· jucării potrivite pentru vârsta si sexul copilului

· produse de igienă personală: perie și pastă de dinți, săpun, șampon, gel de duș

· felicitare de Crăciun pe care să scrii câteva rânduri pentru copilul care va primi cutia de la tine (ești liber sa pui datele tale de contact și să păstrați legătura în continuare)

· articole de îmbrăcăminte: un fular, căciulă, ciorapi groși, mânuși sau orice altceva de acest fel

· orice alt cadou de care știți ca s-ar bucura copiii voștri sau de care v-ați fi bucurat voi daca erați in locul lor

Termen limită și grija la conținut

· Puteți pune în cutie tot ce intră, ce vreți și ce credeți că îi trebuie unui copil de vârsta și sexul pentru care aveți pe inimă să cumpărați ceva. Dacă aveți aleasă o grupă de vârstă și genul copilului pentru care vă gândiți să faceți cutia, încercați să sortați produsele să poate fi folosite când sunt primite (mărimi corespunzătoare la hăinuțe etc).

· Nu puneți în cutii lucruri pe care nu v-ar plăcea nici vouă să le primiți. Toate lucrurile trebuie să fie noi. Lucrurile care nu mai pot fi folosite au un loc pe care îl cunoaștem cu toții: se aruncă la gunoi. Fă un cadou așa cum ți-ar place să-l primești și tu, nu fă curățenie în casă pentru ca mai apoi să dai ce e “de aruncat”.

· Vă rugăm să nu puneți alimente perisabile (ex. portocale, iaurt) sau care s-ar putea deteriora/desface în timpul manipulării (ex. compot de casă în borcan de sticlă).

· Nu lipiți capacele pe cutii, le vom lipi la momentul în care veniți cu ele, când vom lipi și etichetele speciale cu vârsta și sexul copilului pentru care ați pregătit cutia/cutiile.