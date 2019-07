Șeful Inspectoratului Național de Patrulare (INP), Marin Maxian, a anunțat astăzi că își depune demisia din funcția pe care a deținut-o din februarie.

Acesta a informat despre decizia de a renunța la conducerea INP în cadrul conferinței de prezentare a raportului de bilanț al instituției în primele șase luni ale anului.

Maxian a devenit șef al INP după ce, la 19 februarie curent, Livii Baziuc a fost demis.

