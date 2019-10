Șefa DMPDC, despre cazul de maltratare semnalat pe Facebook: „Am fi depistat mai multe, dacă nu se făcea vâlvă”

Șefa interimară a Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC), Lucia Caciuc, susține că în centrele de plasament în care au fost efectuate controale nu au fost depistate cazuri de violență și face apel să fie sesizate organele abilitate în situații precum cea semnalată acum săptămâna trecută de o internaută, care scria despre maltratarea copiilor de către educatori în incinta unui centru de plasament din Chișinău.

Funcționara a menționat că informația a fost „din start eronată”, „pornind de la locație și în a cui subordine se află astfel de instituție”.

„Nu tot ce se află în municipiul Chișinău ni se subordonează. Noi ne-am autosesizat și am mers, pornind pe bâjbâite, cu ochii închiși, după cum a fost făcută și postarea. Îmi pare foarte rău că ne coborâm la nivel de discuții pe rețele sociale, atâta timp cât există organe abilitate să se ocupe de astfel de probleme și aici puteți să ne cereți tranșant o atitudine responsabilă. Poate atunci am fi depistat mai multe lucruri, dacă nu se făcea vâlvă pe rețelele sociale, dar mergeam inopinat să verificăm, pentru că s-a pregătit terenul. Nu este profesional să facem astfel de lucruri. Or, noi, care avem grijă de copiii rămași fără ocrotire părintească, credeți-mă, mergem foarte des în verificări inopinate. Instituția care, până la urmă, s-a dovedit a fi vizată într-un fel sau altul în această postare este una republicană, aflată în subordinea ministerului și doar ministerul este în drept să verifice, să creeze comisii. Noi am primit o solicitare la telefon prin care doamna Nemerenco ne-a rugat, dacă tot ne-am pornit în verificări, să mergem și acolo, am mers, dar am verificat doar ceea ce ne permit competențele. Acolo unde au fost găsite carențe, le-am lichidat”, a declarat Caciuc pentru presă după ședința serviciilor Primăriei Chișinău din 7 octombrie, adăugând că urmează să fie prezentat un raport privind starea de lucruri în centrele de plasament.