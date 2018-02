Reporter L.A. Times: De ce contează jurnalismul de investigație astăzi?

Jurnalistul Richard Marosi, finalist pentru Premiul Pulitzer, susține că astăzi, mai mult ca oricând, contează ca jurnaliștii să lucreze la investigații, întrucât, chiar dacă adesea autoritățile nu întreprind acțiuni, oamenilor le pasă. Marosi a arătat în investigațiile sale cum mii de muncitori din mega-fermele din Mexic suportă condiții dure și exploatare în timp ce furnizează produse pentru consumatorii americani. Jurnalistul spune că deși nu a avut speranță pentru un impact acesta totuși, s-a produs – consumatorii americani s-au arătat indignați de condițiile de muncă de la ferme.

„Am mers împreună cu fotograful meu la acele ferme și am documentat abuzuri serioase la locul de muncă. Acele produse erau apoi furnizate unor companii mari din SUA, precum Wal-Mart. Am conectat ceea ce am descoperit cu multe alte companii americane mari. Aceste companii spuneau că au grijă de lucrătorii lor din lanțurile de aprovizionare, eu am arătat că nu era așa. Dar, e foarte greu să urmărești dacă se fac anumite reforme.

Am scris această serie, din 4 părți, cu video, fotografii și mulți au sperat la un impact, deși eu nu am crezut că va fi unul. În mod surprinzător, a fost un impact copleșitor. Știți de ce? Consumatorii din această țară au fost indignați, în special cei tineri. Lecția pentru jurnaliști e că acum consumatorilor le pasă dacă produsul pe care ei îl cumpără vine în urma exploatării prin muncă. Iar, industriile sunt sensibile la asta”, a spus Marosi în contextul unei conferințe susținute recent în SUA pentru presa străină.