Procurorii descind la „Poșta Moldovei” și Serviciul Vamal în dosarul schemelor de contrabandă

Procuratura Generală (PG) informează despre desfășurarea, în aceste clipe, a descinderilor la sediile ÎS „Poșta Moldovei” și Serviciul Vamal, în cazul presupuselor scheme de contrabandă cu anabolizante, chihlimbar, tutungerie și alcool etilic, dezvăluite anterior de fostul șef al Companiei de Stat „MoldATSA”, Sorin Stati.

Descinderile sunt efectuate pentru a ridica „actele confirmative şi documentele de însoţire a coletelor şi mărfurilor (anabolizante şi cihlibar), expediate prin scheme de contrabandă peste hotarele ţării, precum și a suporturilor tehnice, pe care sunt stocate informaţii electronice şi date”.

Dosarul a fost inițiat de procurori pe 27 iunie 2019, în baza declaraţiilor făcute de fostul şef al Companiei de Stat „MoldATSA”, Sorin Stati, în cadrul unei emisiuni televizate.

Sorin Stati, fost director al Companiei de Stat MoldAtsa, a făcut mai multe dezvăluiri despre cum funcționează schemele de contrabandă cu țigări, anabolizante, alcool etilic și chihlimbar în R. Moldova. Acesta susține că în spatele schemelor de contrabandă s-ar afla fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, fostul deputat Constantin Țuțu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, dar și deputatul Constantin Botnari. Gheorghe Cavcaliuc și Dorin Damir neagă însă acuzațiile care li se aduc.