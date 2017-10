„Președintele tuturor” le-a mulțumit preoților care îl susțin în discriminarea pe criterii de orientare sexuală

Azi, președintele ales, Igor Dodon a mulțumit unui grup de preoți, despre care spune că i-au susținut eforturile „de a proteja valorile creștin-ortodoxe și fundamentele familiei tradiționale”.

Mențiunea lui Dodon vine după ce un grup de preoți din cadrul BOM a susținut o conferinţă de presă cu tema „Deciziile Consiliului Antidiscriminării atacă valorile familiei, moralitatea, Biserica, Președinția R. Moldova”, în care au vorbit despre „caracterul tendențios al consiliului și necesitatea dizolvării sau resetării lui”.

Consiliul Antidiscriminării a recomandat Președintelui R. Moldova Igor Dodon, să aducă scuze publice pentru afirmațiile discriminatorii și instigatoare la discriminare pe criteriul de orientare sexuală. Anterior, Dodon a spus în cadrul emisiuni la postul ProTv că „este foarte greu să fii președintele tuturor”.

„Eu cred că președinte al tuturor trebuie să fie sau mut (…) Majoritatea cetățenilor, conform tuturor sondajelor, inclusiv măsurărilor noastre interne au încredere în președintele R. Moldova și (…) în instituția prezidențială. (…) Astăzi am avut întrevedere cu partenerii cu 30 și ceva, 40 de ambasadori, UE, CSI, SUA, China și cineva din ambasadorii țărilor membre UE mi-a spus: „Uite, peste o săptămână, două, vor fi niște proteste sau niște marșuri a minorităților sexuale în Chișinău”. Păi probabil n-o să pot să-i reprezint nici acum, adică sunt sigur că n-o să pot să-i reprezint niciodată pe astfel de categorie”, a spus Dodon.