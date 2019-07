„Poșta Moldovei” și Serviciul Vamal neagă că la sediile lor au avut loc descinderile anunțate de Procuratura Generală

Î. S. „Poșta Moldovei” și Serviciul Vamal neagă că la sediile acestora au avut loc astăzi, 19 iulie, descinderi, așa cum a anunțat Procuratura Generală (PG), dimineață. De cealaltă parte, PG insistă că descinderile s-au desfășurat.

„La ora 16:10, noi nu cunoaștem despre descinderile care au avut loc în cadrul întreprinderii noastre. Ele nu au avut loc”, a declarat reprezentanta Î.S. „Poșta Moldovei” pentru ZdG.

Nici Serviciul Vamal nu confirmă faptul că în cadrul instituției a fost grupul de urmărire penală.

„În prima jumătate a zilei de 19 iulie nu au avut loc descinderi în oficiile subdiviziunilor vamale. (…) Totodată, menționăm că Serviciul Vamal este dispus să acorde orice suport și asistență organelor de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor vizate”, se arată într-un comunicat emis de Serviciul Vamal.

Contactată de ZdG, ofițera de presă a PG, Maria Vieru, ne-a spus că descinderile au avut loc.

„Coomunicatul nostru este unul valabil, eu nu pot să răspund de comunicatele lor”, a adăugat aceasta.

Sorin Stati, fost director al Companiei de Stat MoldAtsa, a făcut mai multe dezvăluiri despre cum funcționează schemele de contrabandă cu țigări, anabolizante, alcool etilic și chihlimbar în R. Moldova. Acesta susține că în spatele schemelor de contrabandă s-ar afla fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, fostul deputat, Constantin Țuțu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, dar și deputatul, Constantin Botnari. Gheorghe Cavcaliuc și Dorin Damir neagă însă acuzațiile care li se aduc.