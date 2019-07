Pavel Filip: „Eu sunt departe de gândul că la Guvern este lux”

„Într-un mod oarecare, chiar sunt mândru că am scos toată mizeria”, a declarat Pavel Filip, după ce a fost solicitat să comenteze „excursia” organizată de noul Guvern, în cadrul căreia au fost prezentat birourile de la etajul 5 din casa Guvernului.

„Eu sunt departe de gândul că la Guvern este lux, dar cel mai interesant este această ipocrizie și standarde duble. S-a vorbit despre birouri luxoase și s-a arătat biroul reparat de Filat, pe care îl avea ca al doilea birou. În biroul unde am stat eu este biroul în care a stat doamna Greceanîi, când era prim-ministru”, a declarat Pavel Filip în cadrul emisiunii „Replica” de la Publika TV.

Cu referire la tablourile din casa Guvernului, fostul premier susține că a încheiat o înțelegere cu Muzeul Național de Arte pentru a organiza expoziții periodice la Guvern.

„Este ok din punctul meu de vedere ca atunci când vin delegații, să vadă operele de artă făcute de pictorii din R. Moldova”, a precizat președintele interimar al Partidului Democrat.

Potrivit Maiei Sandu, până în anul 2016, din bugetul de stat era alocat circa un milion de lei anual pentru întreținerea clădirii Guvernului. În 2017, însă, această sumă a fost majorată substanțial, ajungând până la 28 de milioane de lei. Potrivit consilierilor Maiei Sandu, fosta guvernare apela la serviciile de livrare a florilor, iar în fiecare dimineață erau aduse flori la etajul cinci.

„Doamna care făcea în fiecare dimineață curățenie realiza că buchetul acela de flori costa mai mult decât salariul ei lunar, lucru absolut inadmisibil”, declara anterior Artur Mija, consilier în cabinetul Maiei Sandu.

Pavel Filip susține însă că Guvernul mereu a cheltuit bani pentru flori, pentru că există sălile de ședințe unde se întâlnesc delegațiile oficiale.

„Există necesități atunci când mergi la depuneri de flori și multe altele. Nu este vorba de flori care s-au cumpărat strict pentru Guvern, dar pentru toate instituțiile statului”, a precizat Pavel Filip.