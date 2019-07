Patru limite noi de viteze ar putea fi introduse în Codul Contravențional al R. Moldova

Articolul 236 din Codul Contravențional al R. Moldova ar putea fi modificat. Inspectoratul Național de Patrulare își propune ca la cele trei aliniate din art. 236 din Codul Contravențional al RM ar urma să mai fie adăugate încă patru aliniate. Potrivit poliției, viteza rămâne a fi atât în topul încălcărilor comise de conducătorii auto, cât și factorul nr.1 de generare a accidentelor rutiere.

De exemplu, aliniatul 3, care acum se referă la depășirea limitei de viteză de la 40 km/h și mai mult, în urma modificărilor acesta ar urma să se refere la depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul de drum respectiv de la 40 la 60 km/h, sancțiunea fiind de la 30 la 36 de unități convenționale și patru puncte de penalizare.

În baza aliniatului patru vor fi sancționați cei care depășesc limita admisibilă de viteză de la 60 la 80 km/h, cu amendă de la 45 la 50 de unități convenționale, cinci puncte de penalizare și privarea de permisul de conducere pe un termen de la patru la șase luni.

Depășirea cu mai mult de 80 km/h va fi sancționată în baza alin. 5 cu o amendă de la 75 la 100 de unități convenționale, aplicarea a șase puncte de penalizare și privarea de dreptul de a conduce vehicule timp de șase luni.

Aliniatul 6 se va referi la săvârșirea repetată, pe parcursul unui an, a depășirii vitezei stabilite în alin.3, adică de la 40 la 60 km/h. Amenda fiind de la 100 la 150 de unități convenționale și aplicarea a șase puncte de penalizare.

Iar săvârșirea repetată pe parcursul unui an a depășirii limitei de viteză stabilită în aliniatele 4 și 5, adică de la 60 la 80 de km/h și de la 80km/h în sus, va fi sancționată cu 150- 200 de unități convenționale, aplicarea a șapte puncte de penalizare și privarea de permisul de conducere pe un termen de la șase luni la un an.