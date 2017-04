Parlamentul European aprobă solicitarea deputatului Siegfried Mureșan de a condiționa finanțările europene pentru R. Moldova

Comi­sia pen­tru buge­te a Par­la­men­tu­lui Euro­pean a apro­bat asea­ră avi­zul pri­vind acor­da­rea asis­ten­ței macro­fi­nan­ci­a­re în valoa­re de 100 de mili­oa­ne de euro des­ti­na­tă R. Mol­do­va care cuprin­de și soli­ci­ta­rea depu­ta­tu­lui euro­pean Sie­gfried Mure­șan de a con­di­țio­na acor­da­rea spri­ji­nu­lui finan­ci­ar de obți­ne­rea unor rezul­ta­te con­cre­te în dome­nii pre­cum com­ba­te­rea corup­ți­ei, inde­pen­den­ța jus­ti­ți­ei, întă­ri­rea sta­tu­lui de drept și întă­ri­rea sis­te­mu­lui ban­car.

„Aceas­tă asis­ten­ță macro­fi­nan­ci­a­ră are rolul de a aju­ta R. Mol­do­va să-și finan­țe­ze chel­tu­ie­li­le curen­te, să-și sta­bi­li­ze­ze eco­no­mia și vreau ca banii să ajun­gă cât mai repe­de în R. Mol­do­va. Însă am vrut să mă asi­gur că spri­ji­nul finan­ci­ar pe care Uniu­nea Euro­pea­nă îl ofe­ră R. Mol­do­va este bine folo­sit, că se imple­men­tea­ză refor­me­le pe care oame­nii le așteap­tă și că rezul­ta­te­le vor fi resim­ți­te de cetă­țe­ni. De ace­ea, am cerut ca acor­da­rea aces­tor bani să fie strict con­di­țio­na­tă de rezul­ta­te con­cre­te pe care să le vedem din par­tea R. Mol­do­va în dome­nii impor­tan­te pen­tru oame­ni, com­ba­te­rea corup­ți­ei, inde­pen­den­ța jus­ti­ți­ei, întă­ri­rea sta­tu­lui de drept, com­ba­te­rea spă­lă­rii bani­lor şi anche­ta­rea fra­u­dei din sis­te­mul ban­car care s-a pro­dus în anul 2014. Ter­me­nii și rezul­ta­te­le tre­bu­ie sta­bi­li­te de Comi­sia Euro­pea­nă împre­u­nă cu Guver­nul R. Mol­do­va, care să apro­be și să-și asu­me aces­te con­di­ții. Este sta­bi­lit ca banii să fie alo­ca­ți în 2017 și 2018 în trei tran­șe și vreau ca îna­in­te de fie­ca­re tran­șă Guver­nul de la Chi­și­nău să imple­men­te­ze în eta­pe măsu­ri­le pe care cetă­țe­nii mol­do­ve­ni le cer și care sunt atât de nece­sa­re pen­tru con­so­li­da­rea eco­no­mi­ei și a demo­cra­ți­ei în R. Mol­do­va”, a decla­rat euro­de­pu­ta­tul Sie­gfried Mure­șan.