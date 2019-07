Parlamentul a instituit moratoriu: toate procesele de privatizare vor fi suspendate

Parlamentul a aprobat o hotărâre prin care instituie moratoriu asupra proceselor de privatizare a bunurilor publice până la prezentarea și aprobarea de către Parlament a concluziilor Comisiei de anchetă pentru analiza modului de privatizarea a mai multor întreprinderi de stat, începând cu anul 2013.

„În contextul unui proces amplu, dar netransparent de privatizări din ultimii ani (mai ales începând cu 2013) prin care au fost deetatizate proprietăți strategice ale statului cum ar fi Banca de Economii, Aeroportul Internațional Chișinău, Tutun CTC, Gările Auto etc. Notăm că unele procese de privatizare, parteneriate publice-private, concesionări au fost inițiate în regim de urgență, într-un mod suspect, la finalul mandatului, de către fosta guvernare PD”, argumentează autorii proiectului.

Astfel, deputații consideră că este justificată suspendarea tuturor proceselor de privatizare până când Comisia parlamentară de anchetă, care investighează privatizarea instituțiilor de stat nu își va finaliza activitatea.

Tot astăzi, deputații au aprobat un proiect de hotărâre prin care solicită de la Curtea de Conturi realizarea auditului cu privire la privatizarea a patru întreprinderi de stat. Membrii Comisiei de anchetă, din cadrul Parlamentului, propun Curții de Conturi pentru examinare și analiză patru contracte:

Potrivit hotărârii aprobate de Parlament, Curtea de Conturi va trebui să prezinte, până la 31 decembrie curent, Raportul auditului conformității privind deetatizarea proprietății publice.