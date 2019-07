Oferim vise în dar! De ziua sa, Ziarul de Gardă împlinește visele cititorilor săi

Ai visat vreodată să ajungi la Paris? Sau poate ți-ai dorit să vezi Roma? Or nu ai fost niciodată la un concert și ai vrea să mergi? Sau poate ai nevoie de ceva mai simplu cum ar fi un animal de companie să nu te mai simți singur, sau o carte rară, o cină cu artistul preferat? Sau poate un frigider, deoarece al tău de mulți ani e stricat deja, sau o saltea pentru pat, deoarece ai spatele bolnav, iar un pat confortabil ți-ar ameliora durerea?

De ziua sa, Ziarul de Gardă împlinește dorințele cititorilor fideli și le oferă visul în dar. Căutăm oameni și istoriile lor. Cititori care abonează Ziarul de Gardă de mai mulți ani și pentru care fiecare abonament înnoit este o plăcere sau un efort financiar. Vrem să știm în ce condiții ne abonați, de ce preferați să ne citiți și ce loc ocupă ZdG în viața voastră. Istoria voastră e importantă pentru noi. La fel și visul pe care îl aveți. Scrieți-vă visul pe hârtie, iar noi vom încerca să îl facem aievea.

Doar o singură istorie va fi premiată! De ziua Ziarului de Gardă, pe 29 iulie, vom lansa o campanie de strângere de fonduri astfel încât să putem oferi în dar un vis pentru un singur cititor, care prin scrisoarea sa ne va convinge cel mai mult că realizarea acestei dorințe este vitală pentru el!

Aștepăm scrisorile cu istoriile voastre la adresa redacției: Chișinău, strada București 36/2 până pe 10 iulie iar noi îți realizăm dorința!