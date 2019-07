Octavian Armașu, despre jaful de la MAIB: „Băncile trebuie să analizeze aceste riscuri”

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, susține că instituția pe care o conduce urmează să elaboreze un set de recomandări pentru a evita astfel de situații, cum a fost în cazul furtului la sucursala Buiucani a Moldova-Agroindbank (MAIB).

Solicitat să explice lipsa de securitate a MAIB, fapt ce a condus la furtul băncii, Octavian Armașu a precizat că Banca Națională relizează reglementarea și supravegherea prudențială a băncilor și nu supraveghează riscurile operaționale, care rămân pe seama băncilor.

Guvernatorul a subliniat că BNM monitorizează mersul anchetei, pentru a stabili care au fost cauzele ce au făcut posibil jaful respectiv, astfel încât să fie elaborate recomandări pentru diminuarea riscurilor. În concluzie, băncile, individual, trebuie să își reevalueze instrumentele prin care păzesc interesele deponenților.

Sâmbătă, 6 iulie 2019, ora 09.15, printr-un apel telefonic, poliția a fost anunțată despre producerea unui furt bancar la sucursala Buiucani a Moldova-Agroindbank (MAIB). Apelul nu a venit de la agenția de pază care asigura protecția instituției bancare, ci de la angajații băncii, abia peste câteva ore după ce furtul deja se consumase. Din 84 de casete individuale, mai multe persoane necunoscute au sustras bunuri materiale, bijuterii și acte, după ce au stins lumina, au distrus sistemul de alarmă, au deteriorat o parte din camerele video, au tăiat gratiile de la geam și au deteriorat lacătul de la camera special amenajată unde erau amplasate casetele cu bunuri.

Poliția acuză banca că nu a luat toate măsurile de securitate necesare în vederea prevenirii unor asemenea infracțiuni, în timp ce instituția financiară anunță că, pe lângă asigurarea măsurilor suplimentare de securitate, serviciul casete de siguranţă urmează a fi reformat conform celor mai bune practici bancare internaţionale.