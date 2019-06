Nava arestată cu 10 tone de droguri în Spania, va fi exculsă din Registrul Navelor înregistrate în RM

Nava „ELG” care a fost capturată sub pavilionul R. Moldova, depistată cu 10 tone de substanțe narcotice în Spania, va fi exclusă din Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Agenția Navală a Republicii Moldova.

Conform prevederilor tratatelor internaţionale din domeniul transportului maritim, în cazul infracţiunilor penale la bordul navelor, se aplică jurisdicţia şi legislaţia statului riveran, statului port, statului pavilion sau statului a cărui cetăţenie o deţine echipajul, şi în dependenţă de situaţia geografică a navei la momentul comiterii infracţiunii, se aplică legislaţia statului afectat sau care este cel mai interesat în demararea anchetei.

Agenţia Navală mai menţionează că R. Moldova nu se vor aplica careva sancţiuni pe plan internaţional, datorită faptului că statul-pavilion nu duce răspundere pentru activitatea comercială a armatorilor navelor sub pavilionul său, şi acţionează în interesul, său sau oferă suport statului legislaţia căruia a fost încălcată.

De asemenea, Agenţia Navală a Republicii Moldova a decis să exlcludă din Registrul de Stat al Navelor al R. Moldova nava menţionată.

