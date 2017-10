Manifest al profesorilor și elevilor din regiunea transnistreană la Ambasada Federației Ruse în R. Moldova: Am venit să spunem că rana este vie și sângerează

Azi, în fața Ambasadei Federației Ruse în R. Moldova a avut loc manifestul „La 5 ani de la Hotărârea CtEDO pe „dosarul școlilor”, lupta pentru dreptul la educație continuă”. La acesta au participat reprezentanți ai Promo-Lex, precum și mai mulți elevi și profesori din regiunea transnistreană.

„Am decis astăzi să amintim prin această acțiune de protest că se împlinesc 5 ani de la Hotărârea Curții în cazul Catan prin care a fost demonstrată și recunoscută responsabilitatea Federației Ruse de a respecta și de a contribui la respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, în cazul de față a fost constatată încălcarea dreptului la educație pentru acele 8 școli din această regiune a R. Moldova. Cu regret, noi încă suntem în așteptarea respectării acestor obligațiuni pe care Federația Rusă trebuie să le respecte conform dreptului internațional. Drepturile acestor oameni continuă să fie încălcate”, a spus Ion Manole, director executiv Promo-Lex.

Directoarea Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare” din Doroţcaia punctează că ceea ce se întâmplă cu școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană este anormal.

„Nu s-a mișcat nimic din loc. Am venit să spunem Federației Ruse că rana este vie și sângerează. E timpul să ia măsuri. Suntem nevoiți să încercăm să ne facem auziți. Dacă nu ar fi speranță, nu ar fi școli. Noi, în 2002, am fost scoși cu forța din clădirea școlii din Grigoriopol, de 15 ani suntem obligați să facem naveta cu copiii ca să facă școală în limba română. Noi credem că este anormal acest lucru”, a spus Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare” din Doroţcaia.

Acum 5 ani, la 19 octombrie 2012, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat Hotărârea în cauzele Catan şi alţii 27 c. Moldovei şi Rusiei, Caldare si alții 42 c. Moldovei şi Rusiei, Cercavschi și alți 98 c. Moldova şi Rusia. Prin acea Hotărâre CtEDO a recunoscut violarea Articolului 2 Protocol 1 – Dreptul le Educaţie în raport cu Federaţia Rusă. În acelaşi timp, Curtea a stabilit că R. Moldova nu se face vinovată de violarea dreptului la educaţie în cauzele date. Curtea acorda cu titlu de prejudicii morale reclamanţilor 1 milion şi douăzeci de mii Euro şi 50 mii Euro cu titlu de costuri de reprezentare.

Reclamanții sunt cetățeni ai R. Moldova și locuitori ai regiunii transnistrene, parte a teritoriului suveran al R. Moldova, ce se află sub controlul de facto al unui regim separatist, susţinut de Federaţia Rusă. Cauzele au fost expediate în 2004 și respectiv 2006 de către părinți, profesori și elevi din localitățile Râbnița, Tighina (Bender) și Grigoriopol din regiunea transnistreană a R. Moldova și vizează încălcări ale drepturilor acestora la educaţie, la viaţa privată, precum şi ale dreptului la nediscriminare.