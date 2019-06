Maia Sandu anunță despre demiterea din funcție a directorului Agenției Proprietății Publice

Vladimir Baldovici, directorul Agenției Proprietății Publice riscă să își piardă fotoliul. Un anunț în acest sens a fost făcut de prim-ministra Maia Sandu, care a precizat că Baldovici va fi demis din funcția la următoarea ședință de Guvern.

Demiterea din funcție a lui Baldovici este anunțată a două zi după ce Parlamentul a votat constituirea unei comisii de anchetă care va investiga modul de organizare și desfășurare a privatizărilor proprietății publice, începând cu anul 2013.

„Deși am anunțat public despre faptul că vom porni o anchetă cu privire la ilegalitățile comise de reprezentanții fostului regim pentru a elibera instituțiile de corupție, exponenţii regimului aflaţi încă în funcţii continuă procesul de sustragere a bunurilor proprietăţii publice. De exemplu, potrivit informaţiei publice accesibile pe site-ul Agenţiei Proprietăţii Publice, la 14.06.2018 ora 18.47 (adică imediat după conferinţa de presă organizată de Partidul Democrat la 17.30, prin care au anunţat „retragerea de la guvernare”), a fost plasat un anunţ privind desfăşurarea concursului comercial de privatizare a mai multor bunuri proprietate publică de stat. Între aceste bunuri, regăsim, de exemplu, Sanatoriul „Moldova” din Truskaveţ, Ucraina, cu un preț care pare diminuat semnificativ față de prețul real”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Vladimir Baldovici nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție la acuzațiile care i se aduc.

Începând din anul 1994, Baldovici a fost director al Companiei private „STAYER”. Întreprinderea condusă de el („Stayer” SRL) a realizat activități de restaurare a mai multor obiective importante din R. Moldova. La data de 25 iulie 2007, el a fost numit în funcția de director general al Agenției Construcții și Dezvoltarea Teritoriului. În baza votului de încredere acordat de Parlament, prin Decret al Președintelui R. Moldova, la data de 31 martie 2008, Vladimir Baldovici este numit în funcția de ministru al Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului în noul Guvern format de Zinaida Greceanîi.

În urmă cu câțiva ani, presa scria că atunci când a deţinut portofoliul de ministru, Baldovici a favorizat în diferite tranzacţii şi tendere firma „Stayer” SRL, pe care a fondat-o în 1994.