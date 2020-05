„Lumea solicită cărți ce țin de utopii”. Ce citesc moldovenii pe timp de pandemie

Cărțile pentru copii, cele de dezvoltare personală și literatura artistică sunt cele mai solicitate în perioada pandemiei. Pentru că declararea stării de urgență a închis bibliotecile și librăriile, vânzările cărților online au crescut semnificativ.

Reprezentanții librăriilor susțin că procurarea cărților online a fost pentru mulți oameni o experiență nouă, dar s-au adaptat ușor.

„Cetățenii noștri au grijă și de hrana sufletească, această perioadă în curând va trece și cel mai important e să nu regretăm de timpul pierdut în zadar, care acum este o oportunitate pentru noi ca să citim o carte, să învățăm ceva nou sau să ne jucăm cu toată familia în jocuri de masă”, afirmă Lena Gheorghiță, PR Manager al unei rețele de librării.

„Izolarea a contribuit la lectură intensă”

Potrivit acesteia, „s-a dovedit că izolarea în casă a contribuit la lectură intensă; cele mai solicitate cărți au fost de autodezvoltare, cărți pentru copii și jocuri”.

Lena Gheorghiță menționează pentru ZdG că cele mai vândute cărți în această perioadă au fost: „Tată bogat, tată sărac” de Robert Kiyosaki, care „a deținut cu fermitate poziția de bestseller din ultimii ani”, precum și „Femei care aleargă cu lupii”, despre care spune că „fascinată de mituri și legende, autoarea, Clarissa Pinkola Estés, ne învită să recuperăm această parte adânc îngropată în noi, vibrantă, generoasă, plină și dătătoare de viață.

„Un mare succes are și seria „Harry Potter”. De asemenea, deseori a fost comandată „Povestea mea” de Michelle Obama, „Arta subtilă a nepăsării” de Mark Manson și romanul „Zuleiha deschide ochii” de Guzel Yakhina”, adaugă ea.

După ce au fost deschise librăriile, Lena Gheorghiță spune că oamenii caută în special cărți pentru copii.

Marcel Cebotari a declarat pentru ZdG că librăria pe care o administrează a înregistrat pe timp de pandemie o creștere a vânzărilor online cu 30-40% față de lunile precedente și cu 50% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Am activat doar online, știind deja cum funcționează, ne-a fost mai ușor să ne acomodăm. Deoarece au fost închise librăriile, a avut loc redistribuirea vânzărilor. Dacă până la pandemie erau deschise peste 50 de librării, după, online au fost doar 5-6. (…) Anii trecuți, în prima jumătate a lunii martie vânzările erau OK, iar până în mai se observa o scădere. Erau sărbătorile pascale, între timp se organiza salonul de carte de la „Moldexpo”, iar vânzările în librării scădeau. Noi, fiind și editură, am avut foarte mult de pierdut, pentru că nu am distribuit și în librării, fiind închise, s-a stopat vânzarea. Conceptul de vânzări va trece mai mult pe online. Dacă până acum persoanele trecute de 40 de ani erau reticente, acum au avut contact cu vânzările online și au văzut că e o experiență plăcută”, a spus acesta.

„Lumea solicită cărți ce țin de utopii”

Administratorul librăriei subliniază că au crescut de două ori față de lunile precedente vânzările de cărți pentru copii, deoarece instituțiile de învățământ au fost închise, iar „părinții aveau nevoie de materiale pentru a lucra cu copiii”.

Respectiv, potrivit lui, topul genurilor a arătat astfel:

literatură artistică; cărți pentru copii; cărți de dezvoltare personală.

În același timp, Marcel Cebotari remarcă faptul că pe timp de pandemie „lumea solicită cărți ce țin de utopii”, care anterior erau mai puțin solicitate: „Eseu despre orbire”, „1984”, „Ciuma”.

„Cât n-ar părea de straniu, opera completă a lui Eminescu, opt volume, a fost vândută foarte bine, deși este la un preț destul de mare”, adaugă el.

Reprezentantul librăriei susține că după redeschiderea librăriei nu a sesizat un flux mare de vizitatori. El recomandă literatura clasică, cea cu final fericit.

Carolina Gajinschi, librar-șef al unei librării dintr-un centru comercial, estimează că vânzările au fost reduse considerabil în această perioadă, dar nu poate spune niște cifre concrete, deoarece este o situație inedită.

„Pandemia ne-a destabilizat pe toți, am fost puși în situația să ne resetăm prioritățile. Așa că am luat-o ca pe oportunitatea de a consolida echipa, unde să contribuim toți cu ce avem mai bun: viziune creativă, suport emoțional, implicare la detaliu. Mottoul acestei perioade ne-a fost „Reset and Restart”: am găsit alternative de apropiere de cititorii noștri, fiind prezenți șapte zile din șapte pe rețelele sociale și la telefon”, dezvăluie ea.

Aceasta subliniază că anume pandemia a determinat reprezentanții librăriei să pregătească site-ul oficial, care va fi lansat în curând.

Totuși, domeniile de top pentru cititori au rămas aceleași: carte pentru copii, dezvoltare personală și ficțiune, precum și cărți de manga, biografii/memorii, psihologie, spiritualitate/meditație și istorie.

Ce cărți să citiți în această perioadă

Solicitată de ZdG, Carolina Gajinschi a întocmit o listă de cărți și autori pentru lectura pe timp de pandemie: