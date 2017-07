LIVE TEXT/ Protest în fața Președinției: oamenii cer anularea votului mixt

Mai mulți oameni s-au adunat azi, la ora 12.00 în fața Președinției și au protestat împotriva votului mixt, aprobat și promulgat ieri, 20 iulie. Între timp, mai mulți oficiali europeni și-au manifestat îngrijorarea față de decizia Parlamentului R. Moldova de a implementa modificări ale sistemului electoral. Ulterior, protestatarii s-au îndreptat spre Parlamentul R. Moldova.

Ora 14.20: Maia Sandu și Andrei Năstase au îndemnat oamenii să se mobilizeze și pe 30 iulie să vină în fața Parlamentului la ora 12.00 pentru un nou protest. Oamenii au încheiat protestul scandând “Noi nu cedăm!”

Ora 13.53: Manifestanții scandează un mesaj pentru Guvernul României: “Când cu Plahotniuc semnați, pe Dodon îl ajutați!”

Ora 13.45: Maia Sandu a propus să fie invitat premierul României, Mihai Tudose pentru o discuție.

Ora 13.43: „În R. Moldova se încearcă distrugerea democrației. Noi avem sprijinul și susținerea oamenilor care știu ce înseamnă democrația. Să explicăm acest lucru tuturor concetățenilor noștri. Noi am venit azi aici conștient, nu am fost aduși în autobuse și plătiți, doar ca să fim la număr. Trebuie să fim conștineți de faptul să suntem auziți la Bruxelles. Cauza noastră este una corectă. Jos mafia de la guvernare!”, a spus Maia Sandu.

Ora 13.35: „De ce un sistem electoral la care a renunțat România este salutat în R. Moldova? Este inadmisibil ca oficialii europeni să critice schimbarea sistemului electoral și un premier din România să salute o lege nedreaptă, adoptată în stil mafiot în 4 minute. E un motiv în plus să continuăm protestele noastre”, a spus Năstase.

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, fiind întrebat ce părere are despre proiectul de lege privind schimbarea sistemului electoral, premierul român, Mihai Tudose a remarcat că nu este în drept să se expună. „R. Moldova este un stat independent. Poporul fiecărei țări decide prin reprezentanții săi din Parlament de ce sistem electoral are nevoie. Nu pot să mă expun pe această temă. Contează să fie un proces democratic, care să ducă la dezvoltarea țării”, a punctat premierul Tudose.

Menționăm că eurodeputatul de origine română, Siegfried Mureșan, i-a recomandat premierului român să „ceară clar politicienilor de la Chișinău să retragă modificarea legislației electorale votată ieri, în ciuda avizului negativ al Comisiei de la Veneția și în ciuda tuturor avertismentelor partenerilor europeni”.

Oficiali europeni și-au manifestat îngrijorarea față de decizia Parlamentului R. Moldova de a implementa modificări ale sistemului electoral.

Proposed changes to #Moldova electoral law raise serious concerns say @FedericaMog & @JHahnEU. Cc @OSCE @coe https://t.co/dDPRWQzFAt

— EU External Action (@eu_eeas) July 21, 2017