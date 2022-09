LIVE TEXT Guvernatorul regiunii Harkiv anunță recuperarea orașului Balakliya, iar Serviciul de Securitate comunică despre anihilarea unei ferme de boți din Kiev. Război în Ucraina, ziua 199

În cele 199 de zile de război în Ucraina, 383 de copii au fost uciși și peste 746 au fost răniți, anunță oficiul Procurorului General al Ucrainei. În total peste 1 129 de copii au fost afectați de agresiunea armatei ruse asupra Ucrainei.

UPDATE 13:50 Diverse canale de Telegram ucrainene, dar și pro-ruse, transmit că soldații ruși ar fi părăsit în grabă orașul Izium – principalul punct de comandă al rușilor de pe Frontul de Est. Informațiile apărute în spațiul public, neconfirmate deocamdată oficial, spun că rușii, retrăgându-se în grabă, ar fi lăsat în urmă cantități importante de muniții și mașini de luptă.

UPDATE 12:30 Guvernatorul regiunii Harkiv a publicat un clip video în care anunță că localitatea Balakliya a fost recuperată de ucraineni, după ce anterior fusese ocupată de ruși.

UPDATE 12:10 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță că a destructurat o fermă de boți din Kiev, care a creat peste 3 mii de conturi pe rețelele sociale pentru a disemina informații menite să-i discrediteze pe politicienii ucraineni.

UPDATE 11:30 Drapelul Ucrainei, arborat la Kupyansk. Câteva fotografii în care apar soldați ucraineni care au arborat drapelul Ucrainei în fața, dar și pe acoperișul unei clădiri administrative din Kupyansk, regiunea Harkiv, au fost publicate în această dimineață pe rețelele sociale, inclusiv pe pagina brigăzii a 92-a mecanizată a armatei ucrainene.

Orașul Kupyansk din regiunea Harkiv (estul Ucrainei) reprezintă un important nod rutier și feroviar, prin intermediul căruia era aprovizionată până acum armata rusă dislocată în estul și sudul Ucrainei.

RBC.ua scrie că orașul Kupyansk a fost eliberat, făcând trimitere la declarațiile unor oficiali din regiune și la fotografiile publicate pe rețelele sociale.

UPDATE 10:50 Institutul pentru Studiul Războiului estimează că forțele ucrainene au recuperat aproximativ 2 500 de km pătrați în regiunea Harkiv.

NEW: #Ukrainian forces have captured an estimated 2,500 square kilometers in #Kharkiv Oblast in the Kharkiv area counteroffensive as of September 9. /1



