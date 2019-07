LIVE/ Ședința Guvernului: lista proiectelor de pe agenda miniștrilor

Cabinetul de miniștri se întrunește în ședință, iar agenda cuprinde 17 subiecte. Printre acestea se numără desemnarea unui nou membru al Guvernului în cadrul Colegiului CNA, alocarea din fondul de rezervă a 4 500 de dolari SUA pentru un birou de avocați care vor reprezenta R. Moldova la nivel internațional, precum și acordarea premiilor bănești pentru sportivii care au înregistrat performanțe la ediția a II-a a Jocurilor Europene de la Minsk.

Please follow and like us: