LIVE/ Ședința Consiliului Municipal Chișinău. Pe ordinea de zi, 73 de subiecte

Consilierii municipali se întrunesc astăzi, 4 iunie, în ședință. Potrivit agendei, pe ordinea de zi sunt înregistrate 73 de proiecte de decizii.

10.58: A fost exclus punctul 10 de pe ordinea de zi „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a tichetelor de masă unor categorii de angajați din domeniul protecției sociale și culturii”

10.55: Cu 34 de voturi, consilierii municipali au introdus proiectul de decizie cu privire la demisia lui Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu.

10.52: Consilierii liberali propun ca pe ordinea de zi să fie introdus proiectul de decizie cu privire la „eliberarea din funcție primarului general, Ruslan Codreanu și a viceprimarului Nistor Grozavu”.

10.50: În sală sunt 41 de consilieri.

10.43: Președintele ședinței a fost ales Adrian Culai.

10.40: Ședința CMC a început, iar în sală sunt prezenți 32 de consilieri din 51. Consilierul liberalul Ion Cebanu insistă ca primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, să fie prezent la ședința CMC.

10.25: Societatea civilă se arată îngrijorată de demolarea mai multor edificii din capitală și de construcțiile ilegale din municipiul Chișinău, motiv pentru care îndeamnă consilierii municipali să îl demită din funcţia de viceprimarul mun. Chişinău Nistor Grozavu. Totodată, mai mulți locuitori ai capitalei se arată nemulțumiți de activitatea consilierilor.

Cu puţin timp înainte de convocarea ședinței, primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a scris un mesaj pe Facebook prin care îndeamnă aleșii locali ca „tot ce este de făcut este de a merge pe ordinea de zi mai întâi, pe lista proiectelor, pe rezolvarea problemelor municipiului, iar demagogiile politice de le lăsat pentru finalul ședinței”. Mesajul lui Codreanu vine în contextul în care în urmă cu câteva săptămâni, consilierii municipali ai fracțiunii PSRM i-au solicitat lui Codreanu și viceprimarului Nistor Grozavu să își dea demisia de onoare.

La scurt timp după ce consilierii municipali i-au cerut demisia lui Ruslan Codreanu, primarul interimar a venit cu un mesaj în care precizează că nu se ține de fotoliu, însă nu va răspunde „nici la provocările unora de a crea și mai mare haos în oraș”.