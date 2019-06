La ce etapă se află lucrările de demolare a blocului prăbușit de la Otaci

Compania contractată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă lucrările de demolare a blocului prăbușit de la Otaci. Totodată, salvatorii au transportat ajutorul umanitar locuitorilor blocului.

Ajutoarele umanitare au fost eliberate de Guvernul Republicii Moldova din rezervele de stat și urmează a fi distribuite oamenilor de către autoritățile publice locale în cel mai scurt timp.

Totodată, compania contractată continuă lucrările de demolare a clădirii avariate cu ajutorul tehnicii specializate.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI dă asigurări că stabilitatea construcției și oscilațiile în preajma clădirii sunt verificate permanent de salvatori cu aplicarea senzorului de stabilitate cu laser. Peste 20 de salvatori și 7 unități de tehnică din cadrul IGSU asigură securitatea terenului de lucru.

În seara zilei de 19 iunie un bloc de locuit cu 9 etaje din oraşul Otaci, Ocniţa, s-a dărâmat parțial. Cei 46 de oameni, inclusiv 11 copii, au fost evacuaţi înainte de producerea incidentului, astfel victime nu au fost înregistrate.