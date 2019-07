La ce etapă se află implementarea benzilor separate pentru circulația transportului public din Chișinău

Deși la sfârșitul anului trecut primarul interimar Ruslan Codreanu anunța despre implementarea benzilor separate de circulație pentru unitățile de transport public, astăzi, 1 iulie, după aproape șase luni, se anunță că această practică nici măcar nu a fost testată. S-a format o comisie de expertiză, s-a creat un plan de acțiuni, dar e nevoie de mai multe soluții, spune șeful Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, Octavian Lungu.

„Este un proces complex, chiar colegii care ne-au vizitat din Polonia au zis că nici la ei nu este finalizat acest proces pentru că este nevoie de o serie de condiții”, spune Octavian Lungu.

Potrivit șefului de la Direcția transport, mai este nevoie de reorganizat intersecțiile, de modificat marcajele și infrastructura rutieră: „Totodată, trebuie să se implice și reprezentanți ai Direcției generale arhitectură, precum și Inspectoratul de patrulare în legătură cu mașinile parcate neregulamentar”

În replică, Ruslan Codreanu spune că planul de acțiuni doar trebuie revăzut, iar tărăgănarea cu expertiza nu-și are locul: „Avem deschidere și din partea societății civile, și din partea UNDP Moldova, trebuie să pilotăm acest proiect acum, în perioada de vară, nu cred că e imposibil să-l testăm. Puneți un responsabil și haideți să ne mișcăm. Nu putem să mergem în luna septembrie – octombrie, când numărul de mașini și pasageri este crescut”.

Octavian Lungu dă asigurări că săptămâna aceasta se va forma o altă comisie ce va elabora „caietul de sarcini” pentru a contracta o companie care va pune în practică acest proiect. Abia după aceasta se va cunoaște termenul de implementare, precum și costurile acestui proiect.

Proiectul anunțat acum jumătate de an, prevede ca pe străzile din capitală să fie benzi destinate doar transportului public pe următoarele trasee: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (ambele direcții); Bulevardul Grigore Vieru (ambele direcții); str. Pușkin și str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Astfel, municipalitatea își propune să fluidizeze traficul în orele de vârf.

Potrivit experților IPRE, tot mai mulți actori pledează pentru extinderea infrastructurii rutiere. Dar, în zona centrală există posibilități limitate de extindere a acesteia. Mai mult decât atât, lărgirea bulevardelor și construcția străzilor noi ar provoca doar o creștere și mai mare a fluxului de autoturisme, înrăutățind și mai mult gradul de congestie a traficului în municipiul Chișinău. Astfel, o asemenea bandă ar permite transportului public să evite sau să ocolească ambuteiajele.