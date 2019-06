Johannes Hahn susține UE va oferi asistență R. Moldova pentru îndeplinirea reformelor

Comisarul european pentru politica de vecinătate și extindere, Johannes Hahn, a purtat astăzi discuții la Chișinău cu principalii actori politici. În cadrul unei conferințe de presă, susținută alături de Maia Sandu, oficialul a declarat că Uniunea Europeană este dispusă să acorde consiliere și suport, inclusiv financiar, pentru continuarea reformelor.

La rândul său, Maia Sandu, a declarat că în timpul discuțiilor cu oficialul european, guvernarea s-a angajat la reluarea dialogului politic dintre R. Moldova și UE.

„Am vorbit despre inițiativele noului Guvern, care țin de dezoligarhizare, de eliberarea statului din captivitatea, de constituire a instituțiilor independente, care să respecte legea și să lucreze în folosul cetățenilor. Ne-am propus să revenim la o conlucrare normală între R. Moldova și UE. Am discutat despre programele comune, multe dintre care au fost înghețate”, a menționat prim-ministra R. Moldova.

Cu referire la asistența macrofinanciară, comisarul european a declarat că aceasta ar putea fi reluată începând cu luna septembrie.

„Cunoașteți că i-am înmânat o listă de reforme în septembrie Guvernului Filip în care am punctat mai multe domenii în care așteptăm îmbunătățiri. Sperăm că noul Guvern le va realiza și sunt încrezut că putem relua asistența macrofinanciară la toamnă, începând cu luna septembrie”, a declarat Johannes Hahn.

Comisarul european a mai precizat că Uniunea Europeană poate pune la dispoziția R. Moldova orice tip de suport: „Ceea ce facem aici, împreună, nu este împotriva cuiva, dar este despre a ajuta această țară și cetățenii ei, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață”.

Întrebat cum comentează faptul că majoritatea parlamentară a aprobat în grabă mai multe proiecte de lege, Johannes Hahn a apreciat dinamica noii guvernări: „Trebuie să fim fericiți că Guvernul este dinamic și are inițiative importante pentru țară”.

Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Johannes Hahn la Chișinău din această lună. Anterior, oficialul european a discutat cu partidele din R. Moldova la 3 iunie, atunci când se purtau negocieri pentru crearea unei majorități parlamentare.