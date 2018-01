Înțelegeri „politice” pe piața publicității televizate. Patru posturi TV au depus plângere la Consiliul Concurenței

PRO TV Chișinău, RTR-Moldova, Jurnal TV și TV 8 au depus o plângere comună la Consiliul Concurenței (CC), în care acuză casele de vânzări de publicitate – Casa Media și Exclusive Sales House – că ar fi încheiat o înțelegere de cartel prin care creează un abuz de poziție dominantă pe piață. Instituția urmează să învestigheze cele expuse în plângere, după care va organiza o întâlnire oficială cu toți petiționarii pe marginea acestui caz. Textul sesizării a fost trimis concomitent autorităților din Moldova și ambasadelor străine acreditate la Chișinău, pe 19 ianuarie, informează Media-Azi.

Pe 16 ianuarie, curent, Newsmaker a publicat un material conform căruia piața de publicitate din R. Moldova a fost monopolizată de două case de vânzări de publicitate, între care există o înțelegere de cartel. Este vorba de Casa Media, controlată de liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și Exclusive Sales House, controlată de socialiști. Cele două companii au ajuns la o înțelegere, potrivit căreia, clienții, care își vor plasa publicitatea doar prin intermediul celor două case de vânzări, vor beneficia de o reducere suplimentară. Astfel, potivit înțelegerii, 80% din bugetul de publicitate ajunge la Casa Media și 20% − la Exclusive Sales House. Companiile neagă acuzațiile.

Informațiile au fost oferite pentru NM de către directorul executiv al Casei de vânzări Nova TV, Evgheni Sergheev, ulterior fiind confirmate pentru Newsmaker de mai mulți jucători de pe piață.

În R. Moldova există patru case de publicitate: Casa Media (vinde publicitate pentru Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV, CTC-Mega, Familia Domashny, N4 și Ren-Moldova), Exclusive Sales House (Exclusive TV, Accent-TV, NTV-Moldova), Nova TV (RTR-Moldova și mai multe portaluri online), Pro Digital (Pro TV, Acasă în Moldova). Restul posturilor TV, vând publicitatea pe cont propriu. Cea mai mare dintre cele patru case de publicitate este Casa Media.

Informația privind acordul celor două case de vânzări a fost confirmată și de directorul executiv al Asociației Agențiilor de Publicitate din R. Moldova, Galina Zablovskaya, care a precizat că, pe piața de publicitate, despre această înțelegere s-a aflat la sfârșitul anului trecut. „Da, există un acord, acesta este deja un fapt bine cunoscut pe piață. Dacă partajați (în proporțiile propuse) bugetele, atunci aveți anumite privilegii… Și dacă anterior, agențiile de publicitate obțineau această reducere suplimentară numai în cazul în care întreg bugetul mergea la Casa Media, acum clientul primește reducerea dacă bugetul merge la Casa Media și Exclusive Sales House. Având în vedere această reducere suplimentară, se pare că Pro Digital, Nova TV și posturileTV care vând publicitate pe cont propriu, rămân în afara jocului”, a declarat Zablovskaya pentru NM.

Dodon neagă că ar exista o astfel de înțelegere

În cadrul emisiunii „În Profunzime”, din 18 ianuarie, președintele Igor Dodon a negat implicarea casei de vânzări de publicitate a socialiștilor într-o înțelegere cu Casa Media. Șeful statului a spus că a cerut de la cei care administrează Exclusive Sales House informații despre această situație și a primit asigurări că nu există niciun fel de acord. „Eu nu știu dacă în realitate se întâmplă exact așa. Din câte cunosc eu situația este cu totul alta. Eu chiar m-am documentat după ce a apărut această informație și vreau să vă spun că nu corespunde realității” , a declarat Igor Dodon.

Argumentele reclamanților

Reclamanții susțin că există temeiuri și bănuieli rezonabile că Exclusive Sales House și Casa Media Corp „au implementat practici anticoncurențiale prin acord orizontal, în rezultatul cărora a fost restrânsă concurența pe piața publicității”. Potrivit lor, sales-house-urile Casa Media și Exclusive Sales ar fi ajuns la o înțelegere ca furnizorii de publicitate, care sunt gata să aloce 100% din propriile bugete publicitare în exclusivitate posturilor de publicitate, care își realizează publicitatea audiovizuală prin aceste două case de vânzări, vor primi reduceri suplimentare de până la 44% din lista de prețuri pentru plasarea publicității audiovizuale.

De asemenea, conform sesizării, ambele case de vânzări ar fi convenit că, din cuantumul total al bugetului publicitar, 80% să revină casei de vânzări Casa Media, iar restul 20% – casei de vânzări Exclusive Sales. În aceste condiții, cred semnatarii, posturile lor de televiziune vor avea de suferit din punct de vedere financiar pentru că agențiile și furnizorii de publicitate vor alege varianta mai ieftină de plasare a publicității, pe care o oferă cele două case de vânzări.

Consiliul Concurenței va investiga cazul

Consultanta principală a Direcției politici și relații cu publicul din cadrul Consiliului Concurenței, Cristina Zara, a confirmat pentru Media-azi.md că plângerea a fost recepționată de către autoritatea de concurență națională și urmează să fie examinată, iar publicul va fi informat despre rezultatele investigației.

La fel, Mariana Rață, reprezentanta Media Alternativă (TV 8), a precizat pentru Media-azi.md că a fost informată de către CC că instituția urmează să înceapă o investigație pe marginea celor expuse în plângere, după care va organiza o întâlnire oficială cu toți petiționarii pe marginea acestui caz.

Reclamanții semnalează primele prejudicii

Pentru a descrie cât de tare i-a afectat situația actuală de pe piață de publicitate, Mariana Rață a afirmat că Media Alternativă nu a semnat în anul 2018 niciun contract de plasare a publicității cu agențiile de vânzare a publicității. „Există furnizori de publicitate care nu lucrează prin agenții, vin direct la posturile de televiziune și semnează acolo contractele, dar ei sunt foarte puțini. Noi am semnat vreo două contracte de acest gen. În general însă marile bugete și cam toți clienții mari lucrează prin agențiile de vânzări. Nici noi, nici celelalte trei organizații care ne-am adresat la CC, nu am vândut nicio secundă de publicitate prin agenții. Am arătat și în acea plângere, în tabel, că toată publicitatea care s-a vândut prin agenții în primele două săptămâni ale anului s-a vândut la cele două case de vânzări. Și proporția e cam de 80% la 20%, cu mici diferențe – 75% la 25% sau 85% la 15%”, a subliniat Mariana Rață.

Reprezentanta postului de televiziune TV8 a adăugat că cele patru organizații semnatare intenționează să trimită o scrisoare către toate agențiile de publicitate audiovizuală din Moldova, precum și către furnizori, prin care îi va atenționa că, prin plasarea publicității conform regulilor dictate de aceste două case de vânzări, se implică în unele acțiuni îndoielnice.

Dereglări pe piața publicitară

În sprijinul afirmațiilor, semnatarii plângerii au anexat și un tabel cu proporțiile de repartizare a publicității per posturi de televiziune, în cazul a 10 clienți pentru câteva zile din luna ianuarie, fapt, care în opinia lor ar demonstra existența concentrării publicității doar la posturile de televiziune ale caselor de vânzări Casa Media și Exclusiv Sales.

Casa Media Corp. deține drepturi de a plasa publicitatea audiovizuală pentru posturile de televiziune: Prime,Canal 2, Canal 3, Publika TV, CTC Moldova, Familia Domashniy, N 4 și Ren-Moldova, iar Exclusive House la posturile de televiziune NTV Moldova, Exclusive TV și Accent TV. Casa Media Corp. plasează publicitatea pentru posturile de televiziune, care au afiliere cu Partidul Democrat, iar Exclusive House pentru radiodifuzorii care au afiliere cu Partidul Socialiștilor.

