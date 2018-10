„Îi spuneam, mama eu sunt vie, nu mă plânge”. Un cardiolog din Moldova a aflat că are cancer, dar continuă să meargă la muncă

Lilia Șaragov este cardiolog la Institutul Mamei și Copilului în anul 1995, iar pacientele sale sunt femeile însărcinate cu vicii cardiace dobândite sau înnăscute, cu hipertensiune arterială, cu diferite aritmii sau cele care se pregătesc de diverse intervenții chirurgicale. Recent, ea a aflat că are cancer și deși face chimioterapie, continuă să meargă la muncă, scrie sanatateinfo.md

„Mergeam împreună cu fiul meu la Noaptea Muzeelor. În troleibuz doi băieți se certau. Au început să vorbească urât, iar celălalt a ripostat cu un cot, care a ajuns în sânul meu stâng. Peste câteva zile am văzut că în acea zonă este o vânătaie. Am mers la doctor, iar doamna s-a gândit că am un hematom și mi-a indicat tratament, inclusiv comprese, despre care am aflat mai târziu că nu trebuia să le fac, dar cine știa atunci?”, povestește Lilia Șaragov.

Ulterior, a mers să facă analize și a aflat despre diagnostic. Cel mai greu, spune ea, a fost atunci când a trebuit să le spună celor dragi despre asta, mai ales mamei: „Îi spuneam, mama eu sunt vie, nu mă plânge. Și asta era de fiecare dată, lacrimi, îmbrățișări. Un vers dintr-o poezie spune că trebuie să-ți iei rămas bun întotdeauna, când pleci pentru o clipă. În general, cred că diagnosticul de cancer îți schimbă ideile despre tot ce știai despre viață. Îți dai seama că toate sunt un fleac, că nu trebuie să te superi sau să intri în conflicte, căci, vezi, viața e atât de scurtă”.

Acum, Lilia Șaragov continuă să lucreze și se pregătește pentru o nouă ședință de chimioterapie. Are speranțe mari, iar între timp, a depus actele pentru echivalarea studiilor peste Prut, deși nu s-a decis încă dacă va pleca sau nu.

Sursa foto: sanatateinfo.md