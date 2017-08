(foto) Mașina de serviciu a șefului MoldATSA ar fi fost implicată într-un accident rutier

Mașina de serviciu a administratorului Întreprinderii de Stat „MoldATSA” , Vadim Gugea ar fi fost implicată într-un accident rutier. Fostul șef al întreprinderii, Sorin Stati a publicat pe Facebook o fotografie cu un automobil avariat, despre care susține că este mașina de servicu a lui Gugea, o Toyota Highlander cumpărată în 2014 de fosta conducere a întreprinderii cu 720 de mii de lei. Stati mai scrie că în momentul accidentului la volan se afla însuși Gugea, care utiliza însă mașina în afara orelor de serviciu. Pe pagina oficială a ÎS MoldATSA nu este publicată vreo informație despre faptul că mașina instituției ar fi fost avariată, iar încercările de a-l contacta pe Vadim Gugea nu s-au soldat cu succes. Respectiv, până la acest moment nu există o confirmare oficială a faptului că mașina deteriorată aparține ÎS „MoldATSA”.

ZdG a intrat în posesia și altor fotografii cu mașina avariată care ar aparține MoldATSA, numele de înmatriculare ale căreia însă lipsesc.

Am apelat șeful MoldATSA la toate cele trei numere de telefon mobil, de fiecare dată robotul ne anunța că apelantul este ocupat. Mesajele, de asemenea, au rămas fără răspuns. ZdG l-a apelat și prin intermediul aplicației Viber. Chiar dacă era online, Gugea nu a răspuns la apel. Mai mult, Vadim Gugea a văzut încă ieri mesajul în care cerem o confirmare sau o infirmare a incidentului, dar nu a răspuns.

Într-o postare pe Facebook, fostul administrator al MoldATSA, Sorin Stati publică o captură a mesajului foto pe care l-ar fi transmis lui Vadim Gugea. Fotografia ilustrează aceeași mașină avariată.

„Vadim Gugea, ia și repară mașina de serviciu pe care recent ai distrus-o definitiv, în urma unui accident rutier. De remarcat este faptul că erai în afara orelor de serviciu la volanul acesteia. Toata lumea deja cunoaste situația dată, dar și faptul unde o ții ascunsă. Sunt convins că CASCO nu va acoperi nimic (pentru automobil s-au achitat 720 mii lei), iar daca o casezi, vor fi probleme, dacă o repari din contul intreprinderii, a fel. La atkatul pe care l-ai facut din asigurări cumpară automobil nou întreprinderii”, scrie Stati pe aceeași platformă online precizând că ar fi anunțat poliția despre locul aflării mașinii.

Anterior, ZdG a scris despre mașina care ar fi accidentată de Gugea, precizând că a fost cumpărată în urma unei tranzacții păguboase pentru MoldATSA, în mai 2014, când întreprinderea a achiziţionat trei automobile noi de la „Continent” SRL.

Deşi, în cadrul licitaţiei, cel mai bun preţ a fost propus de „Alvim Auto” SRL (1,09 milioane lei), câştigătoare a fost desemnată „Continent” SRL, oferta căreia a fost de 1,14 milioane, adică mai mare cu 50 mii de lei. În plus, modelul unui autoturism şi preţurile propuse de câştigător la licitaţie nu corespund contractului semnat ulterior, fapt ce a majorat preţul de achiziţie cu alte 150 mii de lei, suma finală ajungând la 1,3 milioane de lei. Astfel, Moldatsa a procurat o Toyota Corolla, cu 218 mii de lei, o Toyota Avensis, cu 360 mii de lei, şi o Toyota Highlander, cu 720 mii de lei, deşi, conform caietului de sarcini şi rezultatelor licitaţiei, în loc de Highlander trebuia să fie achiziţionată o Toyota Venza, model mai ieftin cu 150 de mii de lei. Într-un raport de audit efectuat de MTID la Moldatsa se spune că, pentru această achiziţie, era bugetată doar suma de 900 mii de lei şi că restul – 400 mii de lei – au fost alocaţi fără a exista o decizie a consiliului de administraţie. (Detalii AICI)

În noiembrie 2016, ZdG scria că cea mai scumpă maşină dintre cele 3 achiziţionate, Toyota Highlander, de culoare albă, este folosită de directorul întreprinderii, Vadim Gugea, inclusiv în deplasări cu scop personal. Conform declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate pentru 2015, Gugea deţine în proprietate o Toyota Prius, fabricată în 2005 şi achiziţionată în 2013 cu 10 mii de lei (!).

Vadim Gugea, fostul director executiv al firmei „Euroatlant”, fondată de ex-ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, a devenit noul administrator al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, singurul furnizor de servicii de aeronavigaţie în R. Moldova, la 14 martie curent, în urma unui concurs public.

Vadim Gugea a fost singurul candidat promovat la proba interviului în concursul pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „MoldATSA”. Ceilalți doi candidați înscriși în concurs, Eugeniu Coștei și Veaceslav Frunze, nu au acumulat punctajul minim la prima etapă a competiției, cea a CV-ului.

În noiembrie 2016, ZdG scria că în ultimii ani, Moldatsa a fost implicată în mai multe scheme dubioase care au dus la irosirea sau chiar la dispariţia din bugetul întreprinderii, deci şi al statului, a milioane de lei. În 2014-2015 întreprinderea s-a transformat într-o adevărată pepinieră a rudelor şefilor unor instituţii de stat. Aici deţineau funcţii cheie Mariana Tăbuică, sora lui Vladimir Cebotari, ministrul Justiţiei (ex-viceministru al Transporturilor), finul şi cumnata lui Vasile Botnari, acum ministru al Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor (ex-ministru al Transporturilor), fiul deputatei Valentina Buliga, fiica şefului SIS, dar şi alte rude ale unor procurori, judecători sau ale unor şefi de la Moldatsa.Vadim Gugea asigură interimatul funcției de administrator din 28 octombrie 2015, fiind numit la acest post tot de Iurie Chirinciuc.

Anterior, Gugea a fost director executiv al Companiei „Euroatlant”, fondată de Chirinciuc. Gugea a ajuns şef în aviaţie după ce a plecat din firma lui Chirinciuc care are afaceri în domeniul… mobilei. În 2015, în doar două luni de şefie interimară la Moldatsa, conform declaraţiei sale cu privire la venituri şi proprietate depusă la Comisia Naţională de Integritate, Gugea a ridicat nu mai puţin de 104,3 mii de lei. Deci, nu mai puţin de 52 de mii de lei pe lună (!), în timp ce solicitările controlorilor de trafic aerian de a reveni la salariile din 2015 rămâneau nerezolvare. În total, în 2015, valoarea remunerației celor 3 administratori ai Moldatsa a fost de 875 mii de lei, iar membrii Consiliului de Administrație au fost plătiți cu 238 mii de lei.

În perioada respectivă, rudele demnitarilor au beneficiat de salarii majorate şi de prime unice, împrumuturi fără dobândă, unii dintre ei în condiţii exclusiviste. O parte dintre angajaţi erau detaşaţi la MTID, deşi primeau salarii de zeci de mii de lei de la Moldatsa. Aceste nereguli au fost confirmate şi de un raport de audit al MTID, condus de noul ministru, Iurie Chirinciuc, doar că, deşi acesta a fost trimis inclusiv Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), nimeni nu a avut de suferit. Mai mult, dezmăţul şi irosirea banului public au continuat, inclusiv cu o nouă conducere în fruntea ministerului.

Dmitri Abornev, şeful Sindicatului Dispecerilor din cadrul Moldatsa, controlor de trafic aerian, declara în noiembrie 2016 pentru ZdG: „S-a schimbat managementul. A venit Vadim Gugea la conducere. Am avut repetate discuţii, cerând ca salariul să revină la cel din 2015. Nu am fost auziţi, deşi ni s-a spus că, dacă vor fi deblocate conturile, salariile vor reveni la normal. În august, conturile Moldatsa au fost deblocate, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, ne-au spus că e imposibil de revăzut salariile, din cauza situaţiei financiare precare. După proteste, reacţia a fost agresivă. Am fost învinuiţi că protestele ar avea context politic şi că urmărim intimidarea conducerii. Ce fel de intimidare, dacă noi ne vrem salariile înapoi?”, se întreabă Abornev.

Citiți și