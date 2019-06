FOTO/ Astăzi se împlinesc 27 de ani de la luptele de la Tighina din 1992

Astăzi, 19 iunie, se împlinesc 27 ani de la evenimente de la Tighina, când Armata a 14-a a Federaţiei Ruse şi separatiştii au atacat, inclusiv cu tancuri, forţele constituţionale militare şi de poliţie ale R. Moldova.

În acest context, în apropiere de localitatea Varnița, raionul Anenii Noi a fost organizat un eveniment de comemorare a victimelor, care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. În cadrul acestuia au participat polițiști, mai mulți unioniști, dar și locuitori din regiune.

Potrivit președintelui Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, evenimentele din 1992 au constituit o pagină neagră din istoria R. Moldova.

Bătălia de la Tighina a avut loc între 19 iunie și 22 iunie 1992, între forțe ale poliției și unităților noi-formate ale armatei Republicii Moldova, pe de-o parte și garda Republicii Moldovenești Nistreene, Armata a 14-a de gardă sovietică și voluntari ruși și ucraineni pe de altă parte.

Pe 21 iulie 1992 preşedintele rus de atunci, Boris Elţin, şi preşedintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, semnează la Moscova acordul de încetare a focului care a pus capăt confruntărilor armate dintre Chişinău şi Tiraspol, nu însă şi celor de ordin politic sau economic.

Bătălia s-a încheiat odată cu intervenția trupelor armate ruse de partea forțelor separatiste schimbând raportul forțelor de partea ultimei, după ce anterior forțele combinate moldovene ocupaseră orașul parțial până la Nistru.



Se estimează că, în urma luptelor de la Tighina, şi-au pierdut viața aproximativ 200 de militari şi civili moldoveni, alți 300 au fost răniți.