Ex-directoarea Î.M. „Piața Centrală” consideră că demiterea ei din funcție a fost incorectă

După ce a fost demisă din funcție, fosta șefă interimară a Pieței Centrale, Lilia Buștiuc, vine cu o reacție. Aceasta susţine că ea a fost cea care a raportat în toate instanțele, infracțiunile de milioane de la Piața Centrală şi a fost demisă cu scopul ca acestea să fie mușamalizate. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă.

Lilia Buştiuc aduce acuzații şi în adresa fostului şef al întreprinderii, Ion Stratulat, care a administrat Piața Centrală din 2005 până în 2012, când a fost suspendat pentru a-și exercita funcția de consilier, precum că ar fi creat o subdiviziune fictivă și s-a numit în fruntea acestei direcții.

Totodată, Buștiuc susține că în perioada când a administrat Piața Centrală s-a reușit a achita din datorie 20 de milioane de lei.

„Acum întreprinderea mai este datoare cu încă 40 de milioane. Aveam deja o strategie pentru a mă descurca cu această datorie pentru a nu duce întreprinderea spre drumul de insolvabilitate. La începutul anului 2019, datoria constituia 65 de milioane de lei. Pe perioada celor două luni cât am fost în fruntea întreprinderii, am reușit și am mai strâns 20 de milioane din depozite, venituri, din rezultatul activității. Astfel, la ziua de astăzi, datoria este de doar 40 de milioane”, a afirmat Lilia Buștiuc.

Fosta șefă interimară a Pieței Centrale a mai declarat că, în perioada mandatului său, a adus beneficii instituției de un milion de lei. Aceasta consideră că demiterea ei din funcție este urmarea unor alegații nefondate la adresa ei.

Despre Viorel Braga, noul director al Pieței Centrale, Lilia Buștiuc a precizat că şi acesta riscă să plece cu imaginea murdară.

Prezent la conferința de presă, Valentin Dvornic, președintele sindicatului întreprinderii Piața Centrală, a declarat că peste 280 de angajați vor semna o sesizare la adresa Primăriei și a Consiliului Municipal, pentru a afla motivele pentru care, „prin concedierea Liliei Buștiuc, a fost ponegrit tot colectivul”.

La 11 aprilie, Ruslan Codreanu a semnat o dispoziție de numire a unui nou director interimar al „Pieței Centrale”. Asfel, funcţia a fost ocupată de Lilia Buștiuc, care până atunci a activat în funcția de șefă a combinatului școlar „Piața Centrală”. Buștiuc a fost numită în această funcție după ce fostul director interimar, Octavian Bivol, a fost demis.



La sfârșitul săptămânii trecute, Ruslan Codreanu a demis întreaga conducere a Pieţei Centrale, pe motiv că „sunt datorii de peste 60 de milioane de lei, care ar trebui să fie acoperite din bugetul primăriei”. Ieri, 24 iunie, omul de afaceri Viorel Braga a fost numit noul șef al Î.M. „Piața Centrală”.