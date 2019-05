Ex-ambasador: „Există o singură țară unde nu sunt rânduri la secțiile de votare…”

Ex-ambasadorul R. Moldova în Estonia, Victor Guzun spune că în Estonia nu există cozi la secțiile de votare și că problemele de ordin tehnic ar putea fi evitate, dacă în Moldova și România s-a implementa un sistem de votare similar celui estonian. Unul din impedimente este însă, în opinia sa, voința politică.

„Există o singură țară unde nu există rânduri la secțiile de vot – Estonia. Fără limitări artificiale, oricine își poate alege modalitatea de vot singur. 7 zile de vot prealabil electronic, de oriunde în lume unde ai o conexiune internet. Dureaza sub 2 minute. Eu am votat încă pe 16 Mai. Plus 4 zile de votare prealabilă în cele mai aglomerate locuri (centre comerciale, spre exemplu). Votul obișnuit în ziua alegerilor e mai degrabă o chestie de tradiție sau curiozitate. Probleme de ordin tehnologic nu există pentru a fi implementat în oricare țară, inclusiv în România sau Moldova. Există doar lipsă de voință politică, transparență și încredere în instituții. Dacă nu se va implementa i-votul aceste probleme vor persista încă decenii”, spune Guzun.