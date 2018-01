După ce a fost vopsit în culorile tricolorului, tancul de la Cornești a fost „adus în ordine” de socialiști

La începutul acestui an, peste tancul de la Cornești (raionul Ungheni) au fost aruncate câteva kilograme de vopsea roșie, galbenă și albastră – culorile tricolorului. Mai mulți reprezentanți ai Partidului Socialiștilor (PSRM) din Ungheni au revopsit în scurt timp tancul și postamentul în culoarea verde, informează ziarul Expresul.

Primarul de Cornești, Vera Buga, a declarat pentru Expresul că a auzit despre cele întâmplate dar, din cauza că tancul nu se află în gestiunea primăriei, autoritățile locale nu au intervenit în niciun fel. Totodată, la primărie nu a fost depusă nicio plângere cu privire la acest incident.

Reprezentanții PSRM Ungheni, au declarat într-un comentariu pe facebook, că din numele deputatului socialist Ghenadi Mitriuc a fost făcută o interpelare către Inspectoratul de Poliție, care urmează să investigheze incidentul.

Tancul a fost instalat pe unul dintre dealurile de la Cornești în perioada anilor `70, ai secolului trecut. Ultima oară, tancul s-a aflat în atenția publică în primăvara anului 2016, când ministrul Apărării din acea perioadă, Anatol Șalaru, a decis să-l înlăture. Împotriva acestei intenții au protestat reprezentanți ai Partidului Socialist, care au declarat că tancul este un monument istoric.

În noaptea de 30 noiembrie 2016, câțiva deputați ai Partidului Socialiștilor au înnoptat lângă tanc, păzind demontarea acestuia. Cu toate acestea, ministrul Apărării de atunci declara că va continua lupta împotriva monumentelor militare sovietice.

„Tancurile sovietice, cu țevile tunurilor îndreptate spre Uniunea Europeană și NATO, trebuie duse la muzeu. Monumentele criminalului Lenin își au locul doar la groapa de gunoi a istoriei. Nu ne putem integra in Europa cu ajutorul tancurilor, simbol al ocupației sovietice, al execuțiilor in masă, al deportărilor in GULAG, al foametei organizate și al deznaționalizarii. Dacă vrem să construim o societate nouă e necesar să ne debarasăm de acest balast al trecutului”, scria atunci Șalaru pe pagina sa de Facebook. Cu toate acestea, deja în decembrie 2016, Anatol Șalaru a fost demis din funcția de ministru al Apărării.