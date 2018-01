Drapele la răspântie – un nou proiect video marca ZdG

Ziarul de Gardă și Reporter de Gardă lansează la acest început de an un proiect nou: o serie de spoturi video, dar și articole jurnalistice, care abordează problema divizării cetățenilor din R. Moldova, dar și idei care i-ar uni. Pentru realizarea acestui proiect, reporterii ZdG/RdG au comunicat cu reprezentanți ai diverselor grupuri cetățenești, inclusiv grupurile minorităților etnice, dar și cu sociologi, care au explicat cum arată divizarea cetățenilor în cifre, fapte și fenomene.

În Republica Moldova, fiecare cetățean pare să poarte cu sine non-stop un drapel. Fie că e purtat fățiș, sau e ascuns în suflet sau în gânduri, acest drapel e considerat, deseori, mai presus decât orice. Doar că, atunci când se întâlnesc la răscruci de drum, oamenii descoperă că, fiind sub acelaș cer, poartă drapele diferite și merg în direcții diferite. Există ceva care ne-ar uni și ne-ar face să luăm decizii asumate în comun?

Lupta drapelelor e o metaforă care reprezintă starea interioară a multor cetățeni ai Republicii Moldova. Sute de mii de oameni au părăsit acest stat în ultimul deceniu, pentru că au considerat că nu își pot construi aici viitorul. Cei care au rămas, poartă în continuare drapelele gata de lupte ideologice, iar dacă obosesc de lupte – au pașapoartele de-a gata, pregătindu-se, în fiecare zi, să plece.

Am decis să lansăm video în limba rusă pentru că ZdG are și o ediție de limbă rusă, și pentru că datele privind mass-media în R. Moldova arată că există foarte puține surse de informare autohtone în limba rusă, în timp ce comunitățile minorităților etnice vorbesc preponderent rusa.



La câteva ore de la lansarea primului spot video pe rețeaua socială Facebook, acest video a fost vizionat de câteva zeci de mii de persoane, ceea ce denotă faptul că tema este de interes public, iar modul de realizare a acestui video, mai puțin jurnalistică, are priză la public.

Vă informăm că un nou spot video care abordează ”lupta drapeleleor” cetățenilor R.Moldova va fi lansat cel puțin o dată pe lună, uneori bi-lunar, reieșind din temele/fenomenele care vor frământa societatea. De asemenea, aceste spoturi vor fi lansate la cel puțin 10 stații TV naționale și locale cu care ZdG/RDG au contracte de parteneriat, pe paginile noastre web și pe rețelele sociale.

Pe parcursul acestui an vor fi organizate și dezbateri publice pe baza problemelor enunțate în cadrul acestor spoturi. Dezbaterile vor fi organizate preponderent în comunități în care ”lupta drapelelor” se dă cel mai crâncen, pentru a cunoaște trăirile acestor cetățeni, pentru a face public punctul lor de vedere, pentru a oferi tuturor spațiu de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri.