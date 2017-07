100 din 100 este punctajul pe care l-au obţinut doi români la examenele de BAC din acest an din Italia, scrie agendadiasporei.com.

Cosmin Siea şi Tudor Haja au doar 19 ani şi ne poartă cu mândrie numele peste hotare. Sunt doi dintre cei patru elevi de la şcolilele unde învaţă care au reuşit această performanţă. Cosmin Siea i-a întrecut chiar şi pe colegii italieni, fiind singurul din clasa cu nota maximă la toate probele de la bacalaureat (100/100).

„Eu am luat un rezultat foarte bun – 100/100 şi sunt foarte încântat de el, fiindcă am învăţat tot anul, mai ales în ultima perioadă. În general, elevii se tem de BAC-ul în Italia. În noaptea de dinaintea primei probe abia am reuşit să adorm, din cauza emoţiilor”, a declarat pentru Agenda Diasporei, Cosmin Siea.