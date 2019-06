Dodon a solicitat investigarea declarațiilor despre schemele de contrabandă: „Vor fi lovituri dure”

În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate a fost abordată chestiunea cu privire la declarațiile publice despre schemele de contrabandă, care ar fi puse în practică pe teritoriul R. Moldova. Președintele Igor Dodon a declarat că Procuraturii Generale, SIS-ului și CNA-ului li s-a solicitat crearea unor grupuri comune de investigații, iar rezultatele urmează să fie prezentate Consiliului Suprem de Securitate în decurs de 10 zile.

„Eu vreau să vin cu un mesaj clar pentru cei care se ocupau cu contrabanda, și poate încă se mai ocupă. Scopul nostru este ca toți banii să vină în buget. Dacă cineva mai speră că se ocupa de haosul care a fost, decizia și poziția comună a conducerii politice este că ne vom clarifica cu toate. Dacă vom vedea că cineva se ocupă cu asta, le vom rupe mâinile, la figurat. Vor fi lovituri destul de dure pentru toți cei care s-au ocupat cu contrabandă”, a declarat șeful statului.

Acum câteva zile, Sorin Stati, fost director al companiei de stat MoldAtsa, a făcut mai multe dezvăluire despre cum funcționează schemele de contrabandă cu țigări, anabolizante, alcool etilic și chihlimbar în R. Moldova. Stati a declarat că în spatele acestor scheme s-ar afla fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, fostul deputat Constantin Țuțu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, dar și deputatul Constantin Botnari. Cavcaliuc și Damir au negat însă afirmațiile lui Stati.