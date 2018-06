(doc) De la 10.000 de lei, la 10.000 de euro pentru Toyota. Cum și-a schimbat declarația de avere șefa BRD

La sfârșitul lunii aprilie, curent, ZdG scria că șefa Biroului Relații cu Diaspora (BRD) declară pentru anul 2017, între altele, un automobil marca Toyota, fabricat în 2014 și cumpărat, anul trecut, cu 10.000 de lei. Atunci, contactată de ZdG, șefa BRD a declarat că automobilul a fost cumpărat în 2014, fiind un pic avariat. Ulterior însă, Olga Copu a adăugat o altă declarație de avere pe pagina ANI, indicând că automobilul a costat nu 10.000 de lei, ci 10.000 de euro.

9 martie 2018. ZdG expediază o solicitare de informații la BRD, în care cere răspunsuri la următoarele întrebări.

1. Care sunt costurile Programului „Mărțișor de acasă” și în câte locații se va organiza acesta? 2. De ce la concertul din Bruxelles a fost prezent dl Sergiu Sîrbu? Se preconizează prezențe ale membrilor de partid (PD) și în alte orașe la aceste evenimente? 3. Care au fost cheltuielile/investițiile BRD pentru anul trecut? Ce proiecte au fost implementate și în ce domenii?

Totodată, solicităm un interviu cu Olga Coptu, în vederea realizării unui material despre activitatea BRD.

12 martie 2018. ZdG primește raportul (atașat mai jos) de la BRD pentru activitățile implementate în 2017. În acesta nu sunt indicate decât trei linii de cheltuieli, lipsesc date privind salariile și deplasările angajaților BRD.

În aceeași zi, șefa BRD completează declarația sa de avere, în care spune că automobilul Toyota procurat în 2017 a costat-o 10.000 de lei.

20 aprilie 2018. Contactată de ZdG, Olga Coptu explică faptul că a adus mașina din Germania și a înregistrat-o în R. Moldova. „Eu am adus-o din Germania, ea era un pic avariată, un pic bine. Am înregistrat-o în R. Moldova. Anterior, vândusem altă mașină și am cumpărat-o pe asta”, spunea Coptu.

(doc) Averea declarată a șefei BRD: un automobil Toyota de 10.000 de lei și un apartament procurat în 2018

23 aprilie 2018. După publicarea știrii ZdG, șefa ZdG argumentează pe un site de socializare că mașina i-a fost adusă de către un bun prieten și se arăta indignată că a devenit subiect de știre.

27 aprilie 2018. Olga Coptu adaugă pe pagina ANI o nouă declarație de avere. În aceasta, indică costul automobilului ca fiind de 10.000 de euro.

31 mai 2018. Solicitat de ZdG, BRD spune că Olga Coptu se află în vacanță pentru o săptămână. Respectiv, șefa BRD este contactată pe Facebook pentru a preciza de ce a apărut această schimbare în declarația sa de avere pentru anul trecut. Șefa BRD conchide că „există rea-intenție” și ne spune să venim cu o solicitare oficială pentru precizări. Pentru conformitate, ZdG publică discuția integrală cu Olga Coptu.

Amintim că Olga Coptu mai indică în declarația de avere și interese personale un apartament de 49 m.p. obținut în 2018, a cărui sumă de cumpărare nu este însă precizată. „Va fi în declarația de venit din 2018, pentru că l-am cumpărat în 2018″, spune șefa BRD.

Olga Coptu a declarat anterior că a muncit 8 ani în Italia, iar de 4 ani a revenit acasă, acesta fiind contextul în care a reușit să-și procure apartamentul.

Olga Coptu a fost numită şefă a BRD în 2016. Pe pagina Cancelariei de stat se menționează că este exponentă a diasporei R. Moldova din Italia, revenită acasă în anul 2014. A absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universității de Stat din Moldova, ulterior, absolvind și Facultatea de Științe Politice și Relații Internaționale a Universității „La Sapienza di Roma” din Italia. Anterior, Coptu a activat în cadrul Biroului Relații Interetnice și Ministerului Culturii.