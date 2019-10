DOC/ Cancelaria de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al ASP. Regulamentul de participare

Cancelaria de Stat anunță astăzi, 15 octombrie, concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice ”Agenția Servicii Publice”.

Potrivit unei note emisă de Guvern, concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Agenției Servicii Publice, aprobat prin Decizia Consiliului Agenției nr. 4 din 9 august 2019.

Cerințe față de candidați:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

c) posedă limba română;

d) deține studii superioare de licență sau echivalente în domeniul juridic, economic sau în alte domenii corespunzătoare domeniilor de competență ale Agenției în conformitate cu pct.7 din Statutul Agenției, aprobat prin Hotărârea Guvernului 314/2017;

e) deține 5 ani de experiență profesională în funcții de conducere;

f) cunoaște o limbă de circulație internațională (nivel B2);

g) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

h) nu are antecedente penale;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau dintr-o hotărâre judecătorească definitivă;

j) se bucură de o reputație ireproșabilă (integritate, inclusiv lipsa conflictelor de interese nedeclarate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice; stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Etapele de desfășurare a Concursului:

a) prezentarea viziunii privind managementul, dezvoltarea instituțională a Agenției și îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor publice prestate;

b) interviul

Dosarele pot fi depuse până la data de 31 octombrie 2019.

Detalii despre sarcinile de bază, cerințele candidatului și etapele concursului:

Directorului Agenţiei Servicii Publice (ASP), Serghei Răilean, a pleacat din funcție începând cu data de 25 iulie. O decizie în acest sens a fost votată pe 10 iulie, de membrii cabinetului de miniștri. Detalii AICI

Pe 11 septembrie, fostul director executiv al Fondului de Investiții Sociale din Moldova, Mircea Eșanu, a fost numit de premierul Maia Sandu, în funcția de director interimar al Agenției Servicii Publice (ASP). Detalii AICI.