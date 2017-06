Direc­to­rul tele­vi­ziu­nii publi­ce Mol­do­va 1, Mir­cea Sur­du, plea­că din func­ție. Aces­ta a făcut anun­țul pe o rețea de soci­a­li­za­re.

“Îmi anu­nţ demi­sia din fun­cţia de direc­tor al Tele­vi­ziu­nii publi­ce Mol­do­va 1. După aproa­pe cinci ani de mun­că în acest post în care am împă­rţit cu cole­gii mei de aici împli­ni­ri­le şi pla­nu­ri­le de vii­tor, am ajuns la capă­tul lucru­ri­lor pe care m-am anga­jat să le rea­li­zez.

În tot acest timp, am făcut mun­ca de direc­tor aşa cum am şti­ut mai bine din expe­rienţa pro­fe­sio­na­lă şi bunul simţ. Iar ceea ce am reu­şit rămâ­ne. Pe micul ecran, în stu­di­o­u­ri­le tv şi în sen­ti­men­te­le oame­ni­lor.

După aceşti aproa­pe cinci ani voi con­ti­nua să fac ceea ce am înce­put şi mi-a dat satis­fa­cţii imen­se: fil­me docu­men­ta­re.

Fil­mul meu de direc­tor la TV Mol­do­va 1 s-a înche­iat, urmea­ză titre­le, adi­că toa­te pro­ce­du­ri­le lega­te de demi­sie. Şi reîn­cep docu­men­ta­re­le”, a spus Sur­du.