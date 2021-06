Direcţia Generală Asistenţă Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău are un nou șef. După ce Tatiana Bucearschi a fost demisă, în aceiași zi a fost numit șef interimar Boris Gâlca. Bucearschi: M-a forțat să ies din birou. Gâlca: Nu comentez aberațiile

Direcţia Generală Asistenţă Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău are un nou șef. După ce Tatiana Bucearschi a fost demisă, în aceiași zi a fost numit șef interimar Boris Gâlca.

„A fost emisă ieri, 14 iunie, dispoziția pentru asigurarea interimatului, până la alt concurs. Funcția mea acum este șef interimar”, a menționat pentru ZdG, Boris Gâlca.

Sefa demisă a Direcţiei Generale Asistenţă Socială și Sănătate (DGASS) Tatiana Bucearschi a declarat pentru Ziarul de Gardă că va contesta dispoziția semnată de primarul capitalei, Ion Ceban, prin care a fost distituită din funcție, deoarece aceasta, potrivit ei, este ilegală.

Tatiana Bucearschi susține că ieri a aflat despre distituirea sa din funcție. Potrivit ei, șeful adjunct al direcției, Boris Gîlca „primul a primit dispoziția și a repartizat-o tuturor colaboratorilor, prin mesaj electronic, iar eu după am primit-o. Am participat la ședința operativă și după ora mesei am fost informată că am fost eliberată”.

Tatiana Bucearschi menționează că Boris Gîlca, cităm: „Mi-a sigilat biroul. N-am reușit să-mi iau lucrurile personale, pentru că el a venit și m-a forțat să ies din birou și să plec. De când a venit la Primărie tindea să ocupe funcția mea. Întotdeauna a încercat să arate că eu nu sunt suficient de competentă, întotdeauna și m-a numit cu cuvinte murdare și întotdeauna m-a denigrat în fața altor persoane”.

Boris Gâlca spune că, cităm: „Nu eu am semnat dispoziția. Nu vreau să comentez aberațiile”.

„Preferințele factorilor de decizie au fost altele. Mama primarului capitalei, Eugenia Ceban tare mult îl susține pe Boris Gâlca”, susține Bucearschi.

Eugenia Ceban nu a răspuns la apelurile reporterului ZdG.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Chișinău, Vasile Chirilescu a declarat pentru ZdG că dispoziția semnată de Ion Ceban, privind distituirea din funcție a Tatianei Bucearschi nu va fi făcută publică deoarece conține date cu caracter personal.