Detalii despre contractele de peste un milion de lei câștigate de tabăra „Trandafir”

Reprezentanții Direcției raionale de învățământ Hâncești și reprezentanții Consiliului raional Ialoveni, care au procurat foi de odihnă pentru copii la tabăra „Trandafir”, susțin că în această instituțiile condițiile erau „modeste” și „satisfăcătoare”, însă nu groaznice, așa cum reiese din imaginile foto care au intrat în posesia ZdG.

Tabăra „Trandafir”, unde au fost maltratați 13 copii, aparține Academiei de Studii Economice, însă a fost dată în arendă în acest an companiei „Dovi Grup” SRL, care a câștigat două licitații de peste un milion de lei cu Direcția Învățământ Hâncești și Consiliul Raional Ialoveni pentru „achiziționarea foilor de odihnă pentru copii în sezonul estival”.

Conform datelor de la Agenției Achiziții Publice, Direcția învățământ Hâncești, raion de unde sunt cei 13 copii maltratați, a plătit 592 de mii de lei pentru ca minorii din regiune să beneficieze de odihnă în tabăra „Trandafir”.

Valentina Tonu, șefa Direcției învățământ Hâncești, a declarat pentru ZdG că o comisie s-a deplasat la tabără încă pe 5 iunie pentru a examina oferta pusă la dispoziție de „Dovi Grup”, dar și de alte tabere care s-au înscris în concurs: „Când am făcut comparație, condițiile de la „Trandafir” erau modeste, dar noi am dat câștig la toate taberele. Membrii comisiei au văzut la această tabără că acolo încă se lucra la amenajarea bazinului, așa că am achiziționat foi pentru luna august, mizând că până atunci va fi și bazinul în regulă”.

Aceasta a mai menționat că agentul economic care gestionează tabăra avea toate actele în regulă, motiv pentru care l-au desemnat câștigător.

Și Consiliul Raional Ialoveni a desemnat câștigător acest agent economic, căruia i-a plătit 435 de mii de lei. Petru Vîrlan, jurist, dar și membru al comisiei care s-a ocupat de achiziții, spune că toate condițiile de la tabără au fost „satisfăcătoare”.

„Am verificat condițiile și au fost găsite niște nereguli care au fost însă înlăturate. Nimic nu a fost suspicios. Condițiile nu pot să spun că au fost foarte bune, pentru că nici la o tabără din R. Moldova condițiile nu sunt foarte bune, sunt satisfăcătoare”, a menționat Petru Vîrlan pentru ZdG.

Cu referire la fotografiile postate de ZdG în care se văd condițiile insalubre în care au fost cazați copiii, Vîrlan susține că beneficiarii din Ialoveni au fost cazați în alte blocuri: „Poate sunt alte căsuțe pe care noi nu le-am văzut, pentru că noi nu am luat toată tabăra”.

Vîrlan spune că au fost verificați și educatorii din tabără, și toți erau pedagogi, nicidecum copii minori: „Poate acum sunt alte contracte, nu știu”.

Secretarul de stat în domeniul educației a efectuat o vizită de documentare la tabără. Aceasta a inspectat încăperile, bucătăria, blocurile sanitare și cabinele de duș, care s-au dovedit a fi insalubre și într-o stare deplorabilă: „Reieșind doar din aceste considerente, activitatea instituției trebuia sistată înainte de producerea incidentului din noaptea de 7 spre 8 august”.

13 copii, cu vârstele cuprinse între 11 și 15 ani, au fost agresați fizic chiar de educatorii taberei, care erau minori și ar fi consumat anterior băuturi alcoolice. Incidentul a avut loc pe 7 august, iar Poliția Capitalei și Procuratura au inițiat un proces penal pentru tortură în privința celor doi adolescenți, care sunt cercetați în stare de libertate pentru că sunt minori.