De ce pleacă medicii din Moldova

Medicii din R. Moldova pleacă pentru că „s-au săturat să fie bătaia de joc a sistemului de sănătate”, este de părere Mihaela Jardan, medic neurolog din Germania, care s-a născut și crescut în R. Moldova.

Mihaela și-a făcut studiile la Facultatea de Medicină la Bucureşti, iar ulterior, a decis să plece în Germania și să lucreze acolo. „Am plecat pentru că nu puteam creşte sub aspect profesional, dar şi din cauza remunerării proaste a medicilor. Consider că e corect ca un medic să aibă un salariu decent, luând în considerare pregătirea, munca extrem de responsabilă, stresantă. Remarcile de felul „ai dat jurământul lui Hipocrate şi eşti obligat să munceşti în orice condiţii” le consider deplasate”, recunoaște tânăra, într-un interviu exclusiv la ZdG.

Totodată, Mihaela susține că sistemului de sănătate din Moldova îi lipsesc bani şi oameni competenţi care să-i gestioneze corespunzător, iar implicarea factorilor politici dăunează și mai mult acestui sistem. „Nu ai cum să dezvolţi un sistem performant de sănătate, dacă funcţiile de conducere sunt ocupate în dependenţă de apartenenţa la un partid şi nu neapărat de competenţa persoanei”, spune ea.

