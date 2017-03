Concert de caritate pentru salvarea copiilor

La 23 mar­tie, înce­pând cu ora 18:30, la Muze­ul Națio­nal de Artă din Chi­și­nău, va avea loc un con­cert de cari­ta­te de muzi­că cla­si­că.

„Prin acest con­cert încer­căm să aju­tăm orga­ni­za­ția „Sal­va­ți via­ța” să adu­ne suma nece­sa­ră pen­tru pro­cu­ra­rea unui endo­scop video pen­tru Sec­ția de Endo­sco­pie Pedia­tri­că de la Cen­trul Mamei și Copi­lu­lui. La acest con­cert de cari­ta­te vor cân­ta și tine­rii muzi­cie­ni de la Aca­de­mia de Muzi­că, Tea­tru și Arte Plas­ti­ce. Ală­tu­ri de ei voi cân­ta și eu la pian. Da, în urmă cu 15 ani am absol­vit facul­ta­tea de pian, la Con­ser­va­to­rul de Stat Yere­van. Atun­ci deci­deam cine vreau să devin: eco­no­mist sau pia­nist. Am făcut ale­ge­rea, dar nu am uitat de muzi­că. De ace­ea, am decis că ar fi fru­mos să cânt la pian pen­tru o cau­ză atât de nobi­lă”, sus­ți­ne Armi­ne Kha­cha­tryan, repre­zen­tan­ta Fon­du­lui Mone­tar Inter­na­ţi­oa­nal (FMI) în Mol­do­va.