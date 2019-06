CNA și MAI, întreprind mai multe controale la ÎM „Piața Centrală”

Ofițerii CNA și MAI întreprind mai multe controale în Piața Centrală din Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul interimar, Ruslan Codreanu.

Am sesizat și procuratura anticorupție, și CNA, și MAI – pentru a lua măsuri legale, pentru a-i sancționa pe cei vinovați. Pe lângă neregulile găsite în întreprinderea municipală, vreau ca antreprenorii și producătorii autohtoni să aibă siguranța că pot funcționa și fără mită, și fără corupție. După cele întâmplate, și îmbolnăviri subite ale unor angajați, am decis să punem sechestrul pe toată întreprinderea municipală, doar pentru a proteja bunurile și așa rămase puține și pentru a nu permite continuarea schemelor”, susține Codreanu

Potrivit edilului interimar, de săptămâna viitoare aici se va face și un audit: „Toate rezultatele vor fi făcute publice. Iar sechestrul de ieri a fost scos”, a spus primarul interimar.

Ruslan Codreanu a demis întreaga conducere a Pieţei Centrale la 21 iunie 2019. Potrivit edilului interimar „erau datorii de peste 60 de milioane de lei, care ar trebui să fie acoperite din bugetul primăriei”. Anterior, conducerea Pieței Centrale fusese schimbată în luna aprilie 2019.

La 24 iunie 2019, omul de afaceri Viorel Braga era numit noul șef interimar al Întreprinderii Municipale „Piața Centrală”. Însă acesta și-a dat ieri demisia doar după 4 zile de muncă. Ieri, 28, iunie a fost noul director interimar la Piața Centrală, Iurie Vasilenco.