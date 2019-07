Citiți joi în ZdG

În numărul de mâine al ZdG, citiți detalii despre furtul de la o filială a Moldova Agroindbank din Chișinău. Tot mâine, citiți un reportaj despre un tânăr care a ajuns la spital, după o competiție la trântă și un alt text despre un orb care nu-și poate găsi loc de trai.

Actual: Jaful fără urme

La marginea Europei: Un traseu turistic noi – parfumat cu levănțică

Exclusiv: Interviu cu Lorina Bălteanu, fondatoarea și proprietara brandului Lorina Bălteanu: „Plahotniuc a reușit, de fapt”

Zonă publică: Întuneric. Lupta unui nevăzător pentru un loc de trai

Trăind de gardă: Fragmentarul unui copil deportat: „Era așa de frig că nu puteau îngropa morții. Îi mâncau animalele”

Reporter Special: Trântă cu final tragic pentru un tânăr de 17 ani: „Rudă în Primărie, rudă în Consiliu, rudă peste tot – cine să răspundă?”

Dosar: Cum a motivat procurorul renunțarea la învinuire în dosarul Manole

Diaspora: „15 ani de ZdG. Ce înseamnă aceștia pentru diasporă?”

Editorial: Cum am lecturat Raportul Kroll 2