Citiți joi în ZdG

În ediția de mâine a Ziarului de Gardă găsiți un articol despre cine sunt și ce averi declară cei șase pretendenți care s-au înscris în concursul pentru funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției.

În paginile ziarului de mâine găsiți și un reportaj din satul de baștină al lui Vlad Plahotniuc. Echipa ZdG a mers în circumscripția în care Plahotniuc a fost ales deputat, pentru a afla cum își onorează acesta promisiunile electorale, în contextul în care, acum o săptămână, a anunțat că demisionează de la șefia Partidului Democrat, dar că își păstrează mandatul de parlamentar.

Interviul din această săptămână a fost realizat cu Ion Ababii, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicole Testemițanu”. Reporterul ZdG a discutat cu acesta despre sistemul de sănătate din R. Moldova, migrația tinerilor, precum și despre mita în medicină.

În ziarul de 4 iulie veți găsi și povestea unei femei care ar fi putut fi salvată de la moarte dacă autoritățile responsabile și-ar fi respectat funcțiile. Totodată, în contextul în care anual în R. Moldova sunt înregistrate peste 2 300 de femei care sunt supuse sau declară că sunt supuse violenței, am pregătit un articol și despre cum funcționează ordonanța de protecție în R. Moldova.

Actual: Privatizări și concesionări contestate. Încotro se duc gările și stațiile auto din R. Moldova?

Politic: București și Bruxelles. Primele vizite oficiale ale prim-ministrei Maia Sandu după preluarea mandatului

Exclusiv: „Pe cei mai buni îi „fură” străinii de la noi” – interviu cu rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Reporter special: La Grozești, satul de baștină al lui Plahotniuc: „Noi am avut mare bază întrânsu”

Zona Publică: Grant UE: O familie din Căușeni a modernizat condițiile de producere a brânzei de oi

Trăind de Gardă: Interviu cu profesoara Valetina Dârvaru

Diaspora: Din Irlanda, echipamente IT pentru centrele comunitare din R. Moldova

La marginea Europei: Moartea femeii putea fi evitată

La marginea Europei: Ordonanța de protecție: Câte au fost emise și câte au fost încălcate în 2019?

Editoriale:

Petru Grozavu – PDM se leapădă de Plahotniuc?