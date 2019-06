Citiți joi în ZdG

În ediția din 20 iunie a Ziarului de Gardă aflați cum trei judecători reținuți și anchetați de Procuratura Anticorupție, în 2013 și 2014, pentru corupere pasivă au fost declarați nevinovați de instanțele de judecată.

În același ziar găsiți patru pagini de retrospectivă a evenimentelor din ultima săptămână de pe scena politică din R. Moldova.

În paginile EXCLUSIV citiți un interviu cu polițistul de frontieră care în plină criză politică și-a anunțat public susținerea pentru noul Guvern, condus de Maia Sandu.

Joi, aflați cum de trei luni, pacienții oncologici din R. Moldova nu mai beneficiază de un serviciu modern de radioterapie pentru că singurul aparat performant existent în țară este defectat.

Mâine găsiți în Ziarul de Gardă și povestea unui copil al străzii care a devenit un om fericit.

Ediție Specială: Cronica schimbării. Săptămâna a doua

Politic: UE, pregătită să ofere suport R. Moldova și să deblocheze asistența macrofinanciară

Actual: Cum au acționat autorităţile R. Moldova, pentru a facilita spălarea a 71 miliarde USD

Dosar: IREVOCABIL: Statul va plăti despăgubiri de 750 de mii de lei judecătorului reținut în flagrant cu 200 de USD, dar achitat ulterior de instanțe

Dosar: Un magistrat judecat în trei dosare penale, achitat de Curtea de Apel Chișinău

Dosar: Președintele de instanță, reținut în flagrant cu 10 mii de lei, declarat nevinovat

Exclusiv: Interviu cu Dan Ușurelu, polițist de frontieră la Postul Vamal Ungheni „Am spus ce-i doare pe toți”

Trăind de Gardă: Copilul străzii care a devenit un om fericit

Realitatea: De trei luni, singurul aparat modern de radioterapie din R. Moldova e defectat

Diaspora: Scrisoare pentru Moldova

Diaspora: Medaliată cu argint la Jocurile Mondiale Special Olympics de la Abu-Dhabi

EDITORIALE

Petru Grozavu: Dodon între curaj și trădare

Aneta Grosu: O întrevedere cu Maia Sandu