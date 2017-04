Ce spune profesoara de franceză a Corinei Fusu despre fosta sa elevă și salariul pedagogilor

Des­pre fos­ta sa ele­vă și actu­a­la minis­tră a Edu­ca­ți­ei, Lud­mi­la Patron își amin­teș­te că era modes­tă, sâr­gu­in­cioa­să, că învă­ța bine, dar nici­o­da­tă nu a intu­it o carie­ră poli­ti­că a Cori­nei Fusu. La Școa­la medie nr. 1 din Chi­și­nău, actu­a­lul Liceu Teo­re­tic „Gh. Asa­chi”, unde a învă­țat minis­tra, soțul său, dar și fii lor, Lud­mi­la Patron a fost pro­fe­soa­ră de fran­ce­ză timp de 53 de ani, din­tre care 23 după pen­sio­na­re.

A ple­cat din școa­lă, în 2016, de la un sala­riu de cir­ca 1800 de lei, iar astăzi, la cei 80 de ani, are o pen­sie de 1500 de lei. „Soțul meu, care-i aca­de­mi­ci­an, spu­ne așa: ai noroc că mai tră­iesc eu. Ce-ai să faci cu 1500 de lei dacă mor? Asta-i soar­ta pro­fe­so­ru­lui!”, con­sta­tă pro­fe­soa­ra și mai spu­ne că întot­dea­u­na a fost greu, a sufe­rit, dar dorin­ța de a mun­ci, de a fi ală­tu­ri de copii, a ținut-o în școa­lă.

„Res­pec­tul pen­tru pro­fe­so­ri a decă­zut. Eu am învă­țat mii de ele­vi. Cei care au deja pes­te 40 de ani nu mă uită, tele­fo­nea­ză, mă cau­tă. Ceva a rămas în sufle­tul lor. Era altă ati­tu­di­ne. În ulti­mii ani res­pec­tul a decă­zut. Am învă­țat ele­vii mei să mun­ceas­că, le-am trans­mis cunoș­tin­țe teme­i­ni­ce, dar drept răs­puns a apă­rut o indi­fe­ren­ță tota­lă față de pro­fe­so­ri. Ati­tu­di­nea față de pen­sio­na­ri este gro­za­vă. Am mun­cit întrea­ga via­ță. Am lăsat în școa­lă și sănă­ta­te, și pute­re, și tot. Par­că nici n-a exis­tat aceas­tă jert­fă. Am rămas în școa­lă pen­tru că îmi pla­ce acest lucru. Mi-a plă­cut întot­dea­u­na să lucrez cu copi­ii. Acum, cea mai mare pro­ble­mă a mea este că sunt acti­vă, sunt încă în sta­re să mun­cesc, dar așa a fost ati­tu­di­nea: că pen­sio­na­rii tre­bu­ie să ple­ce. Și am ple­cat. Îmi pare rău. Întot­dea­u­na a fost greu, pen­tru că sala­ri­ul este foar­te mic. Am sufe­rit, dar dorin­ța de a mun­ci și a fi ală­tu­ri de copii, m-a ținut în ban­ca pro­fe­so­ru­lui. Ati­tu­di­nea fru­moa­să încu­ra­ja”, măr­tu­ri­seș­te Lud­mi­la Patron.

Pro­fe­soa­ra Cori­nei Fusu recu­noaș­te că nu are vreo spe­ran­ță că fos­ta sa ele­vă va schim­ba ceva, pen­tru că nu totul depin­de de un minis­tru.

„Ea depin­de de alți cine­va, nu are finan­țe­le în ges­tiu­ne. Dacă ar fi putut, cred, ar fi făcut ceva pen­tru învă­ță­to­ri. Față de liceu a avut o ati­tu­di­ne fru­moa­să. Noi i-am dat cunoș­tin­țe, am învățat-o să mun­ceas­că. Știu cum este acum? Omul se schim­bă. Nu mai am nicio spe­ran­ță că o să facă ceva. Pro­ba­bil nu are posi­bi­li­ta­tea. Poa­te așa sunt con­di­ți­i­le… Cine știe?, se întrea­bă pro­fe­soa­ra.

În ulti­mii doi ani au fost închi­se 56 de insti­tu­ții de învă­țământ, iar aproa­pe 2500 de peda­go­gi au ple­cat din sis­tem. De la înce­pu­tul aces­tui an, peda­go­gii au ieșit de mai mul­te ori în stra­dă pen­tru a cere un sala­riu care le-ar asi­gu­ra un trai decent. Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei invo­că lip­sa de bani și pro­pu­ne majo­ra­rea cu 100 de lei a sala­ri­u­lui cadre­lor auxi­li­a­re.

