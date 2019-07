Câți candidați au depus dosarul în concursul pentru șefia CNA

La 19 iulie a expirat termenul limită pentru depunerea dosarelor în concursul pentru ocuparea funcției de șef al Centrului Național Anticorupție, asta după ce Parlamentul a decis prelungirea perioadei de depunere a dosarelor. În cele câteva zile suplimentare de concurs, dosare au depus însă doar trei pretendenți.

Totodată, în această perioadă unul dintre candidați s-a răzgândit și s-a retras din concurs.

Președintele Comisiei juridică, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, ne-a comunicat că membrii Comisiei urmează să se întrunească luni în ședință pentru a analiza dosarele, după care va fi făcută publică lista candidaților admiși în concurs. Ulterior, membrii societății civile vor avea la dispoziție timp pentru a transmite opinii în raport cu candidații admiși în concurs.

Înainte de prelungirea termenului de depunere a dosarelor, Ziarul de Gardă a scris că în concurs s-au înscris 10 candidați:

Fotoliul de șef al CNA a rămas vacant după ce Bogdan Zumbreanu a fost demis în cadrul ședinței Parlamentului din 8 iunie, pe motivul necorespunderii cu cerințele legale de numire în funcție.