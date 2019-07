Când vor fi depăgubiți oamenii care și-au pierdut locuințele în urma prăbuşirii blocului de la Otaci

Guvernul R. Moldova va aloca 99 mii de lei pentru procurarea produselor alimentare destinate sinistraţilor din Otaci, care și-au pierdut locuințele după prăbușirea blocului de locuit din oraș. Totodată, peste două săptămâni se vor cunoaște costurile locuințelor, iar ulterior statul va decide câți bani vor fi oferţi.

Potrivit Maiei Sandu, o echipă de experți din cadrul UTM fac expertiza celui de-al doilea bloc, iar rezultatele vor fi anunțate în 15 zile.

Totodată, Guvernul a decis în urma şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale să aloce mai multe sume de bani localităţilor care au avut de suferit în urma calamităţilor naturale şi pentru lichidarea acestora. Astfel 5 milioane de lei va primi raionul Basarabeasca, iar pentru restabilirea digului de protecţie în apropierea localităţii Crocmaz, raionul Ştefan Vodă vor fi alocaţi 389 de mii 317 lei .