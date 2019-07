Boris Gîlcă a demisionat din funcția de secretar general de stat al Ministerului Sănătății

Boris Gîlcă, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și-a depus astăzi cererea de demisie. Anunțul vine la scurt timp după ce secretarul de stat a făcut dezvăluiri despre achizițiile publice neconforme, dar și alte nereguli din sistemul de sănătate.

