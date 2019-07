Blocul avariat de la Otaci a fost demolat de o companie contractată, iar începând de astăzi, 15 iulie, muncitorii vor evacua deșeurile rămase, anunță Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) al MAI printr-un comunicat de presă.

Potrivit IGSU, la faţa locului, în lucrările de evacuare a deșeurilor sunt implicate 26 de persoane și 10 unităţi de tehnică.

„În continuare este aplicat senzorul de stabilitate cu laser. Această procedură permite verificare stabilităţii construcţiilor, dar şi a oscilaţiilor din zonă. Acţiunile întreprinse de salvatori sunt necesare pentru prevenirea riscurilor, dar şi asigurarea securităţii muncitorilor aflaţi pe terenul de lucru”, se arată în comunicat.

La 19 iunie, o scară cu 12 apartamente dintr-un bloc de locuit din Otaci s-a prăbuşit, iar salvatorii au evacuat în mod de urgenţă 46 de oameni, reuşind să prevină o tragedie.